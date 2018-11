O que faz a UE pelos consumidores de chocolate? Novo portal de Bruxelas explica

Se o pinheiro manso alentejano é hoje mais resistente a insetos, isso deve-se em parte aos 400 mil euros que a União Europeia investiu num projeto de marcação genética. E se a águia-imperial-ibérica voltou a nidificar em Portugal em 2003, após 20 anos de ausência, também foi por causa dos 1,8 milhões de euros com que Bruxelas financiou a conservação da espécie.

Estes são alguns dos exemplos que constam no site “O que a Europa faz por mim“, uma ferramenta lançada esta quarta-feira no Parlamento Europeu que tem como objetivo, segundo Antonio Tajani, “aproximar os cidadãos” das instituições de Bruxelas. Mas sobretudo, admite o presidente do Parlamento Europeu, fazer com que votem nas próximas eleições, marcadas para maio do próximo ano.

Depois de em 2014 as eleições europeias terem registado a maior abstenção de sempre (em Portugal ultrapassou os 60%), o Parlamento está apostado em virar essa tendência em 2019. “Com esta ferramenta todos os cidadãos vão poder saber em detalhe o que a União Europeia faz para melhorar as suas vidas. Queremos que mais cidadãos participem nas eleições, para que estas sejam mais democráticas”, sublinhou Tajani na conferência de apresentação do projeto que teve lugar em Estrasburgo.

O presidente do Parlamento explicou que para criar o site de 1400 páginas, que começou a ser feito no verão do ano passado por uma equipa de 130 pessoas, os responsáveis “tentaram pôr-se na pele dos cidadãos”.

O portal, que no futuro também terá uma aplicação móvel, tenta “refletir a estrutura administrativa das regiões de cada país” da UE. Para Portugal, é possível encontrar dados sobre o financiamento concedido a 28 regiões.

Além da análise regional, a ferramenta permite alargar a pesquisa ao impacto do dinheiro europeu em questões como a saúde ou os transportes. Nas mais de 369 categorias disponíveis para pesquisa, é possível encontrar dados sobre, por exemplo, o que faz a UE pelos “consumidores de chocolate”, pelas “pessoas que se preocupam com o bem-estar dos suínos” ou pelas “pessoas que sofrem de enxaqueca”.

No que toca ao chocolate, por exemplo, o portal explica que a Europa tem a maior concentração mundial de consumidores de chocolate, e que “para fazer o seu chocolate preferido, em 2016 os países da UE importaram 1,7 milhões de toneladas de grãos de cacau Theobroma, principalmente de África”.

Acrescenta que “a legislação da UE sobre a qualidade e a segurança dos alimentos e as políticas comerciais e de desenvolvimento incentivam a produção de chocolate de elevada qualidade” e que “através da ajuda ao desenvolvimento, e ao apoiar regimes de comércio justo, a UE contribui para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, sem trabalho infantil, e para o bom funcionamento dos mercados agrícolas” em países como o Equador, Gana, Costa do Marfim ou Nigéria.

“A ideia não é divulgar as normais categorias abstratas, como ‘direitos dos consumidores’. O portal inclui informação concreta e permite a cada pessoa criar o seu próprio perfil”, explicaram os responsáveis pelo projeto. Para cada país, o site está disponível na sua própria língua e está traduzido em inglês para todos os estados-membros.

A jornalista viajou para Estrasburgo a convite do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal