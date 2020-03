O que fazem as fundações? Estes vídeos contam a história

Quais são, o que fazem, quem beneficia desse trabalho, como funcionam? Se muito poucos desconhecerão o trabalho de fundações como a Champalimaud, a Gulbenkian ou a Francisco Manuel dos Santos, entre muitas grandes instituições, essa não é a realidade no que respeita às mais pequenas, cuja mera existência muitos nem sequer conhecem.

Foi para mudar essa realidade e dar conhecimento do muito trabalho que ainda nos passa ao lado que o Centro Português de Fundações (CPF) decidiu lançar uma série de vídeos de divulgação do trabalho das suas associadas, com testemunhos dos próprios beneficiários das suas atividades e projetos.

“O objetivo desta iniciativa é dar visibilidade às fundações e ao trabalho que realizam”, explica a presidente do CPF. “Das mais conhecidas às mais discretas, todas promovem o bem comum e aqui damos voz aos seus beneficiários e aos que as constroem no dia-a-dia”, junta Maria do Céu Ramos.

A iniciativa “O Trabalho das Fundações”, inserida na campanha “Pelo Próximo, Pelo Futuro”, pretende assim manter uma comunicação regular com a sociedade civil acerca do trabalho das fundações, para evidenciar o impacto social destas instituições nas suas diversas áreas de atividade. Estes pequenos vídeos foram recolhidos junto de beneficiários das fundações e estão publicados no site e nas redes sociais do CPF, com o objetivo de informar a sociedade.

“A campanha mostra a diversidade do setor fundacional que nas mais diversas áreas – arte, saúde, educação, cidadania, desenvolvimento comunitário, ambiente, investigação cientifica, solidariedade e inclusão, etc. – promove a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, através de iniciativas e projetos com impacto relevante, em todo o território nacional e nos países de língua oficial portuguesa, garantindo apoios materiais e financeiros aos cidadãos e às comunidades para o seu desenvolvimento”, conclui a CPF.