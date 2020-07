O que mudou com a pandemia? Adia-se compras e queremos mais made in Portugal

A pandemia do novo coronavírus levou muitos portugueses a repensar as suas decisões de consumo. Cerca de um terço adiou compras que tinha planeado nos últimos três meses, muitos descobriram as compras online e 49% dá mais importância à compra de produtos nacionais.

Com o comércio fechado durante o Estado de Emergência, ou a funcionar com limitações de lotação e de horário durante o Estado de Calamidade, cerca de 29% dos portugueses optou por adiar compras que tinha planeado, com os indivíduos entre os 65 e os 74 anos a ser aqueles que mais optaram por comprar mais tarde o que tinham previsto. Apenas 19% manteve as compras que já tinham planeado, de acordo com os dados de consumo do Observador Cetelem, estudo realizado entre 20 de maio e 1 de junho, através de mil entrevistas telefónicas, junto a uma amostra representativa da população residente em Portugal Continental. O estudo tem uma margem de confiança de 95%.

Uma retração nas decisões de compra em cerca de um terço dos inquiridos que pode ser explicada pelo sentimento negativo como que 54% dos portugueses encaram a atual situação do país. Menos de metade (46%) faz uma avaliação positiva, com os mais otimistas entre os jovens dos 18 aos 24 anos, os estudantes e os que trabalham por conta de outrem.

Com uma visão mais pessimista estão naturalmente os indivíduos que se encontram desempregados, em situação de lay-off, os empresários em nome individual, bem como os habitantes das zonas metropolitanas de Lisboa e Porto. “Os portugueses com idades compreendidas entre os 35 e 44 anos são os que avaliam pior a sua situação pessoal. Por outro lado, dos 18 aos 34 e os mais velhos, (dos 65 aos 75 anos) são mais positivos”, refere o Observatório Cetelem.

Ansiedade quanto ao futuro que faz com que 58% afirme que passará a comprar menos do que antes da pandemia. “A maioria assume que o fará devido à incerteza face ao futuro da economia (61%), mas o lay off (28%) e a diminuição de rendimentos (27%) contribuem para a diminuição do consumo.” Uma decisão assumida, sobretudo, pelos consumidores do sexo feminino (61%), entre os 45 e os 54 anos (64%) e os residentes em Lisboa (74%) e no Porto (73%).

No entanto, um terço admite que irá manter os seus gastos face ao período anterior à crise pandémica e 5% gastar mais.

Comprar made in Portugal

Na hora de consumir, calçado e a roupa (19%) são os produtos que os portugueses colocam na lista de prioridades, seguido de artigos para a remodelação e decoração do lar (16%) e eletrodomésticos (14%).

E comprar mais produtos made in Portugal, com cerca de metade (49%) a referir ser essa uma preocupação que determina as suas decisões de compra. As razões são claras: ajudar a promover a criação de emprego no país (82%), promover o desenvolvimento económico (62%) e consumir produtos com melhor qualidade (57%).

O preço dos produtos (44%) e os efeitos que têm na saúde (44%) são aspetos valorizados pelos consumidores, com 39% a referir ainda os selos e certificados dos produtos e outros tantos a marca que costumam comprar.

Na hora de escolher a marca há temas que os consumidores também destacam, como o papel da marca no apoio ao emprego no país (44%), o respeito pelos direitos humanos (44%), ter produtos com boa relação qualidade-preço (44%) e, por fim, a importância de ter produção ou matéria-prima nacional (42%).

5% experimentou comprar online

Com o comércio fechado, o canal digital ganhou expressão junto dos consumidores nacionais: mais de metade fizeram compras online, com 46%, sobretudo entre os mais velhos, a referir que não o fez nem o tenciona usar esse canal no futuro.

“Dos 54% que fizeram compras online, 22% menciona que já era costume fazer compras online e que nestes últimos meses não aumentou o volume de compras nas plataformas digitais.” É, sobretudo, entre os mais jovens (entre os 25 e 34 anos) que o digital teve maior capacidade de atração, com 26% dos portugueses a referir que realizou mais compras neste canal do que era habitual.

Cerca 5% experimentou nesta fase da pandemia fazer compras no online, mas não sabe se vai repetir a experiência. Apenas 1% experimentou e garante que o vai continuar a fazer.

Mas 32% tenciona comprar online sempre que possível, com os produtos de mercearia pesados e não perecíveis estão no topo da lista (40%). “Outro dos motivos para continuar a comprar online é o facto de não se quererem dirigir a lojas mais movimentadas, preferindo fazer essa compra online (35%)”.

O que vai mudar com a pandemia? 19% acredita que muito

Mais de metade dos portugueses (57%) consideram que existirão mudanças na sociedade e nos hábitos quotidianos, com 19% a afirmar mesmo que “irá mudar muito”. Contudo, 24% acha que nada vai mudar.

Mas a pandemia levou a que 88% dos portugueses passassem a ter mais cuidados com a higiene e saúde, 85% diz que pretende conviver mais com a família e amigos, e 84% diz ter mudado os comportamentos nas lojas físicas.

Sobre o que tencionam retomar com maior frequência, 94% dos portugueses responderam estar com a família e com os amigos. Ir ao cabeleireiros (62%), aos centros comerciais (54%), andar de transportes públicos (46%) e atividades culturais (cinema, teatro, concertos…) – indicada por 37% dos portugueses – são as atividades referidas.

Pretendem ainda fazer mais deslocações a pé (79%), usar viatura própria – carro ou mota – (64%) e o autocarro (61%).