O que mudou em 15 dias no plano de Costa Silva

É uma versão revista e aumentada do documento que foi conhecido no início do mês, depois de apresentado por António Costa Silva no Conselho de Ministros. O documento final tem mais nove páginas, acrescentando e retirando passagens da versão inicial.

Logo do título do documento saiu a referência “social” e passou a designar-se “Visão estratégica para o plano de recuperação económica de Portugal 2020-2030” e vai ser apresentado esta manhã no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O primeiro-ministro, António Costa, deveria estar presente para a abertura da sessão de apresentação, mas o impasse no Conselho Europeu obrigou o chefe do governo a ficar em Bruxelas, enviando uma mensagem gravada.

Nesta versão há alterações cirúrgicas. Algumas partes (poucas) foram retiradas, mas houve muitos acrescentos, numa lista não exaustiva.

O QUE ENTROU

Incentivos fiscais e emprego

António Costa Silva propõe a criação de “um modelo transitório de incentivo ao emprego duradouro que cruze recursos de política ativa, isenções parafiscais e incentivos fiscais para contrariar a persistência de níveis de desemprego elevado no pós-pandemia. Associar estas medidas transitórias de manutenção de emprego a programas de formação e qualificação de modo a promover não apenas a manutenção dos níveis de emprego, mas a requalificação das pessoas e a reconversão das empresas”. O consultor sugere ainda que “os incentivos à qualidade do emprego deverão ser a regra em novos investimentos e projetos de interesse estratégico”.

Repensar proteção social

Para Costa Silva, “existe hoje, mais do que nunca, a necessidade de repensar todo o sistema de proteção social e a sua configuração, porque a pandemia mostrou falhas no acesso aos serviços da população mais pobre, que está fora da economia formal”, lembrando que “há uma interação forte entre a pobreza e a exclusão social e a menor capacidade de crescimento da economia e por isso o combate deve ser feito articulando as duas vertentes”.

Incentivos ao abate de carros

O gestor recupera o abate de carros em fim de vida. “Tendo em conta a importância da indústria automóvel na estrutura produtiva do país e a crise provocada neste setor pela pandemia, com a queda drástica de vendas, é importante equacionar políticas de estímulo à procura, através do abate dos segmentos mais antigos e poluentes da frota, com um sistema de incentivos à sua substituição preferencialmente por carros elétricos ou híbridos”.

Bilhetes virtuais

Além da aposta na ferrovia e na ligação mais rápida entre Lisboa e Porto, o consultor propõe um “salto tecnológico e de inovação” nos transportes públicos, “com a desmaterialização da bilhética e do controlo do fluxo de passageiros, assegurando uma perfeita interoperabilidade entre os diferentes componentes do sistema intermodal. As áreas metropolitanas de Lisboa e Porto devem liderar esta mudança urgente e crítica”.

Investimento no Alfeite

“É também importante fazer investimentos no Alfeite, tendo em conta o que pode representar, como empresa-âncora para o setor da construção naval”, refere Costa Silva, sublinhando que “o Alfeite é um ativo que deve ser valorizado, porque tem externalidades muito positivas para a competitividade e incorporação tecnológica no conjunto de empresas que operam no setor naval”.

Requalificação urbana

No documento é proposta o lançamento de “uma nova geração de programas de reabilitação urbana nas áreas metropolitanas e em cidades de média dimensão do interior, incluindo o edificado e o espaço público, dinamizando não só a recuperação das cidades, mas promovendo também o emprego e a inclusão social. Neste sentido, é importante reabilitar, tornar os edifícios descarbonizados, energeticamente mais eficientes e promover a adoção de energia de fontes renováveis”.

Para além das estradas e da ferrovia

“O investimento público passa não apenas pelo investimento em infraestruturas físicas e digitais, mas também pelo investimento na educação, na qualificação da população adulta, na inovação e I&D, no Estado Social e nos serviços públicos, em particular na Saúde. Todos estes investimentos têm espaço no quadro do apoio europeu”, acredita Costa Silva.

O QUE SAIU

Também houve partes do documento original que desapareceram nesta versão final. Eis algumas delas.

Turismo covid free

Era uma das vantagens apontadas pelo consultor do governo para relançar o turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia, mas a referência caiu. No primeiro documento divulgado, era referido que “a resposta de Portugal à pandemia fez emergir vantagens competitivas em termos do combate à epidemia, dos resultados alcançados e da segurança que o país demonstrou, o que pode valorizar o mercado português de turismo face a concorrentes diretos. Uma campanha com o lema “Portugal Turismo no Confinamento” pode servir de plataforma de reanimação deste setor ao mesmo tempo que promove a imagem do país como destino seguro”. Todo este trecho desapareceu.

A dependência das renováveis

Outro parágrafo retirado do texto final diz respeito às renováveis, com Costa Silva a alertar para a elevada dependência destas fontes de energia. “Atenção, nós não podemos ter uma civilização digital totalmente dependente de energias renováveis. As energias renováveis são muito importantes, mas elas são intermitentes, e é por isso que a combinação das energias renováveis com o gás e com o hidrogénio renovável, vai ser crucial para a transição energética”, frisava.