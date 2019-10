O que propõem os partidos para castigar quem foge ao fisco

O que cada partido propõe para os próximos quatro anos no que a impostos diz respeito para as famílias e as empresas, para o setor imobiliário e energético, na fiscalidade verde e no combate à evasão fiscal. Nuno Cunha Barnabé (partner), Maria Inês Assis (advogada principal) e Francisco Granjo (advogado), da Abreu Advogados fizeram um trabalho de levantamento das principais propostas fiscais dos diferentes partidos que vão a votos no domingo, 6 de outubro, que o Dinheiro Vivo aqui reproduz por áreas.

Abaixo, um resumo do que é proposto por cada um dos partidos que vão a votos no dia 6 de outubro, no que respeita ao combate à evasão fiscal e no âmbito da justiça fiscal, assim como outras propostas relevantes que incluem nos seus programas para a área fiscal.

IMPOSTOS SOBRE O SETOR ENERGÉTICO E A ÁGUA

Partido Socialista

1 – Eliminar e reduzir, progressivamente, os benefícios e deduções fiscais com efeitos regressivos, reforçando a transparência e a simplificação do sistema fiscal e aumentando a sua equidade e justiça social;

2 – Fomentar uma maior justiça fiscal à escala europeia, (i) combatendo a erosão das bases tributáveis entre diferentes Estados, a evasão fiscal e a concorrência desleal; (ii) propondo, nas instituições europeias, uma atuação concertada ao nível tributário que reduza os efeitos perversos da concorrência fiscal entre Estados-Membros; (iii) promovendo uma cooperação europeia e internacional reforçada na troca de informação financeira e fiscal e mecanismos efetivos de combate aos “paraísos fiscais”; (iv) defendendo, no plano europeu, a tributação dos movimentos de capitais, das transações financeiras e da economia digital, bem como o desenvolvimento de incentivos fiscais para a inovação e o desenvolvimento sustentável.

3 – Aprofundar o combate à fuga e evasão contributiva, nomeadamente aumentando as bases de incidência para desincentivar práticas de subdeclaração e melhorando o desempenho dos sistemas de informação e os mecanismos de partilha de dados.

4 – Uma política de maior justiça fiscal e que continue a reduzir o esforço fiscal sobre famílias e empresas.

Partido Social Democrata

1 – Permanente e estável política de reforço de meios e de recursos para os órgãos de investigação criminal.

2 – Simplificação dos processos de contencioso tributário com vista a uma maior eficácia da justiça fiscal (alteração do prazo de manutenção de uma garantia idónea para suspensão do processo executivo; simplificação das regras sobe caducidade e prescrição de impostos; reforço da componente de arbitragem tributária).

Bloco de Esquerda

1 – Combate à evasão e à despesa fiscal injustificada;

2 – Criminalização do enriquecimento injustificado, com confisco dos bens. A riqueza sem origem clara e acumulada abusivamente deve ser taxada a 100%;

3 – Fiscalização do património e dos rendimentos dos políticos e dos altos cargos do Estado por uma Entidade para a Transparência, com os recursos necessários para a sua tarefa.

CDS-Partido Popular

1 – Uma Administração Fiscal diligente no combate à fraude e evasão, mas também eficiente no serviço à economia real e respeitadora das garantias do contribuinte;

2 – (I) A Administração Fiscal não pode penhorar sem primeiro ouvir o contribuinte, nem sequer pode penhorar de forma desproporcionada; (II) Proibição de penhoras pela Administração Fiscal, pelo menos enquanto estiverem a decorrer os prazos de reclamação ou impugnação, assim como proibiremos penhoras pela Administração Fiscal que excedam desproporcionalmente o valor da dívida (no caso de bens imóveis, proibir penhoras cujo VPT seja superior em mais de três vezes ao valor da dívida); (III) Na penhora de veículos, o contribuinte deve ficar como fiel depositário do mesmo, podendo utilizá-lo, enquanto a dívida estiver a ser discutida; (IV) Se a Administração Fiscal não permite que o contribuinte use créditos sobre o Estado para pagar os seus impostos, então não pode penhorar reembolsos de IVA ou créditos a clientes quando a legalidade da liquidação de imposto que dá origem à dívida esteja ainda a ser discutida;

3 – Elaboração de uma “Reforma das Garantias dos Contribuintes”;

4 – (i) Condenação do Fisco ao pagamento de uma indemnização à empresa, a arbitrar pelo tribunal, sempre que a Autoridade Tributária litigue, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, contra mais de três sentenças do mesmo ou de outro tribunal de igual grau ou superior; (ii) Obrigatoriedade de submeter a parecer de um corpo técnico independente centralizado no Serviço de Apoio e Defesa do Contribuinte (cuja criação foi anunciada em março de 2019 pelo ministro das Finanças), os recursos hierárquicos apresentados pelas empresas. Este parecer deve instruir o processo judicial que venha a ter lugar para orientar a decisão do tribunal na eventual condenação ao pagamento de indemnização; (iii) Revisão do regime da litigância de má-fé por forma a consagrar expressamente as circunstâncias em que o Estado pode incorrer em tal responsabilidade;

5 – Rever o Código de Procedimento e do Processo Tributário para assegurar que, por exemplo, cabe recurso hierárquico ou impugnação judicial da falta de resposta da administração ou que cabe recurso para o Supremo Tribunal Administrativo de decisões que, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, estejam em oposição com mais de três sentenças do mesmo ou de outro tribunal de igual grau ou superior.

PCP – Coligação Democrática Unitária

1 – Adoção de normas que impeçam o planeamento fiscal, para reduzir a base tributária das grandes empresas e dos grupos económicos;

2 – Assegurar a tributação efetiva em Portugal de todos os rendimentos gerados no território;

3 – Proibir as relações comerciais e transações financeiras com paraísos fiscais não cooperantes e obrigar ao registo e taxação daquelas que envolvem outros paraísos fiscais.

4 – Portugal deve ter um papel ativo contribuindo para a erradicação dos paraísos fiscais e o aprofundamento do combate à elisão fiscal;

5 – Combate à fuga, evasão e elisão fiscais, com o reforço dos meios da Autoridade Tributária e a revisão do quadro legal facilitador dessas práticas.

PAN- Pessoas, Animais, Natureza

1 – Deverão ser desenvolvidas medidas no sentido de garantir uma total equidade fiscal, evitar a fraude, evasão e elisão fiscal.

Iniciativa Liberal

1 – Fazendo uso do mecanismo da interoperabilidade, implementar a ligação do Portal Base Gov a outros sistemas do Estado tais como a Segurança Social, Autoridade Tributária, Ministério da Justiça, Banco de Portugal, Instituto dos Registos e Notariado, e a Empresas de Rating, de modo a permitir o cruzamento de informação de uma forma automática e em tempo real.

2 – A atualização dos dados relevantes nas conservatórias (e na AT) e a articulação com mecanismos informáticos deverá permitir significativos ganhos de eficiência.

OUTRAS MEDIDAS FISCAIS RELEVANTES

Partido Socialista

– Implementar a declaração mensal de remunerações única, reduzindo para um único ato os atos mensais de comunicação/declaração/pagamento de remunerações realizados pelas empresas para a Segurança Social e a Autoridade Tributária;

2 – Permitir uma maior interconexão de dados entre a Autoridade para as Condições do Trabalho e outras entidades relevantes, nomeadamente a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira;

3 – Aprofundar a diversificação de fontes de financiamento da segurança social, nomeadamente alargando a lógica já existente de consignação de receitas fiscais para o fortalecimento do sistema;

4 – Alargar a autonomia municipal na gestão das taxas e benefícios fiscais relativos aos impostos locais;

5 – Consolidar a participação dos municípios na receita do IVA territorializado;

6 – Disponibilizar formas mais simples mas igualmente fiáveis de os contribuintes se relacionarem com a Administração Fiscal, que deverá continuar a sua progressiva adaptação ao digital, nomeadamente na oferta de serviços online, na simplificação e melhoria do apoio ao contribuinte, na utilização das novas tecnologias como instrumento de combate à fraude e evasão, na adaptação e simplificação da linguagem fiscal nas comunicações com os contribuintes, bem como na desmaterialização de procedimentos burocráticos.

Partido Social Democrata

1 – Simplificar os processos de interação com os cidadãos (pagamento de impostos por parte dos cidadãos (IRS) ou empresas (IRC) à distância de um click, capitalizando-se o investimento feito nos sistemas de autenticação através do cartão do cidadão);

2 – Simplificação e redução das obrigações e declarações fiscais;

3 – Renovar incentivos às regiões do interior, nomeadamente através da criação de incentivos financeiros e fiscais ao estabelecimento de clusters / zonas económicas privilegiadas;

4 – Garantir, e reforçar, a coesão social e a redução das assimetrias sociais, para as quais a função social do Estado é vital por via dos impostos;

5 – Os vistos gold devem ser limitados aos setores produtivos e/ou devem seguir para zonas fora das áreas metropolitanas onde o mercado precisa de estímulos para arrancar.

Bloco de Esquerda

1 – Rever todo o sistema de benefícios fiscais, eliminando e adaptando-os à eficácia pretendida, em ponderação com outros instrumentos de política económica e social. Em particular: (i) Fim do regime de residentes não habituais; (ii) Eliminação da isenção de IMI aos imóveis detidos por partidos políticos; (iii) Eliminação da isenção de IMI a todos os imóveis detidos por Misericórdias para especulação, limitando-a aos imóveis afetos à realização dos seus fins estatutários; (iv) Eliminação das isenções de impostos sobre os rendimentos financeiros pagos pelas sociedades instaladas nas zonas francas a entidades aí instaladas ou não residentes; (v) Eliminação dos benefícios sob a forma de taxas reduzidas a rendimentos de unidades de participação em fundos de investimento mobiliário ou sociedades de investimento mobiliário;(vi) Rever os acordos de dupla tributação com países que isentam o rendimento de tributação, e.g., Mónaco, alguns cantões da Suíça, Luxemburgo ou outras zonas fiscalmente privilegiadas para as Holdings, tendo em perspetiva a sua modificação por via negocial, ou se tal não for possível, a denúncia de tais acordos de dupla tributação; (vii) Rever as regras de tributação aplicáveis aos grupos económicos e, em particular, às transferências de rendimentos para jurisdições com regimes fiscais mais favoráveis ao planeamento fiscal com vista à erosão da base tributável; (viii) Criação de taxas desagravadas de imposto sobre os lucros de fundações e associações sem fins lucrativos a partir de 15 mil euros de matéria coletável; (ix) Rever o regime aplicável ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, limitando e adaptando os benefícios fiscais atualmente existentes à efetiva criação de emprego e atividade económica, com a aplicação de novos critérios de verificação e transparência;

2- Criação de um imposto sobre gigantes digitais, conhecido como “Imposto Google”, que deve contribuir para a sustentabilidade da comunicação social, através da criação de um fundo de apoio à literacia dos media que permita a estudantes em idade escolar acesso a uma assinatura de imprensa.

CDS-Partido Popular

1 – Negociar com Bruxelas a implementação de uma Zona Económica Especial, que disponha de um quadro regulatório especial para o interior do país, capaz de ser reconhecida como uma localização de referência para o investimento;

2 – Quanto ao Regime Contratual para o Investimento ou o Benefício Fiscal Contratual ao Investimento Produtivo, propomos que este passe a ter limiares de admissão mais baixos (metade) quando se trate de investimentos do interior;

3 – Criação de uma conta-corrente entre Estado e contribuintes;

4 – Reduzir as obrigações declarativas das empresas e unificação de algumas declarações (Autoridade Tributária/Segurança Social/ Banco de Portugal/Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões/Comissão do Mercado de Valores Mobiliários);

5 – Conferir aos Seguros de Saúde o mesmo tratamento fiscal à ADSE em sede de deduções;

6 – Criação de um Estatuto Fiscal para o interior;

7 – O mercado de crowdfunding e crowdlending em Portugal ainda está numa fase nascente. Rever as limitações que ocorrem, no âmbito da fiscalidade, como a inexistência de qualquer regime fiscal de imparidades de créditos;

8 – Eliminação do benefício fiscal de isenção do IMI de que os partidos políticos beneficiam desde sempre;

9 – Aumento até 15% ea participação variável dos municípios do interior do IRS para devolução integral aos munícipes.

PCP-Coligação Democrática Unitária

1 – Fim dos benefícios fiscais na Zona Franca da Madeira;

2 – A revogação da União Bancária e a rejeição das imposições da Governação Económica, do processo do Semestre Europeu e do Pacto de Estabilidade, assim como a rejeição da instituição de impostos europeus;

3 – Diversificação das fontes de financiamento pela criação de uma contribuição complementar das empresas com incidência no valor acrescentado líquido, a qual acresce à taxa social única, sem a substituir.

PAN-Pessoas, Animais, Natureza

1 – Alterar a legislação de modo a permitir que as associações zoófilas legalmente constituídas possam também solicitar a atribuição de benefícios fiscais e, para além do estatuto de utilidade pública, o registo como instituições particulares de solidariedade social (IPSS).

Iniciativa Liberal

1 – Reverter o ónus de prova nas dívidas fiscais, tendo o Estado que fazer prova da existência da dívida;

2 – Eliminação de todos os benefícios fiscais aplicáveis aos partidos políticos previstos no Art.º 10 da Lei 19/2003.

3 – Criar um plano para a redução do número de taxas, impostos e contribuições de forma sistemática ao longo de 10 anos, estabilizando posteriormente na sua estrutura;

4 – Estandardizar a forma de cálculo dos diferentes pagamentos, como compensações e taxas, nos diferentes municípios, permitindo-lhes concorrência ao nível de preço ou mesmo de isenções;

5 – Fazer um levantamento sistemático de todas as situações de dupla tributação e eliminá-las, numa primeira fase com medidas de equilíbrio neutral orçamental;

6 – Promover a diversificação das fontes de financiamento do sistema de segurança social português.