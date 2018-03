Documentário compara turismo a terramoto de 1755

“Lisboa hoje treme novamente, abalada por um sismo turístico que transforma a cidade a velocidade de cruzeiro. O seu impacto desloca o morador do centro da cidade. Que novos absolutismos encontrarão aqui o seu álibi?”. É esta a lógica do documentário ‘Terramotourism‘, realizado pela Left Hand Rotation, um coletivo estabelecido em Lisboa desde 2011 e que compara o terramoto que abalou Lisboa em 1975 ao ‘boom turístico’ que o país tem assistido ao longo dos últimos anos.

Ao longo dos 42 minutos de rodagem, é transmitida a ideia de o turismo está, à semelhança de um terramoto, a fazer tremer Portugal e a fazê-lo perder a sua essência e peculiaridade.

Um dos exemplos mais flagrantes, e que de certa forma sustenta a tese do documentário, é o do Mercado da Ribeira, que foi gradualmente transformado num centro comercial moderno e que, a troco disso, implicou o ‘despejo’ dos comerciantes tradicionais que ali garantiam o seu ganha-pão.

Perante o fenómeno da ‘avalanche’ de turistas que, de ano para ano, continua a crescer, é também gravada a distribuição de panfletos com um pedido de “resistência coletiva” nos bairros em que cada lisboeta vive. “Não fuja precipitadamente para as periferias”, lê-se num dos flyers distribuídos, com referências visuais claras ao mais recente fenómeno turístico nacional: o do alojamento local.