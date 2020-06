“O renascimento industrial da Europa é fundamental”, avisa Marcelo

O presidente da República alertou para a importância de “agir rapidamente” para emendar o erro da dependência industrial externa, evidenciado com o surgimento da pandemia e com a escassez de material de proteção.

A conclusão é de Marcelo Rebelo de Sousa, que sublinhou, num discurso dirigido a empresários e decisores que participavam no COTEC Innovation Summit 2020, a urgência de apostar no renascimento industrial da Europa para ultrapassar “a crise da pandemia e a crise económica e social dela emergente”, diminuindo a dependência externa e aumentando, consequentemente, a soberania produtiva.

Recordando as dificuldades enfrentadas nos últimos meses pela Europa e pelos estados-membros, o presidente da República assinalou que “a Europa mostrou-se incapaz de produzir máscaras e material sanitário” a tempo de combater o surto de COVID-19, fragilizando a sua autonomia e resposta à crise. “E teve de ir a correr, não direi mendigar, mas negociar em posição difícil, atropelando-se, para logo a seguir perceber que era necessário ter esse tipo de resposta industrial no quadro do continente europeu”, frisou.

Isabel Furtado, presidente da COTEC Portugal, refuta a ideia de alguns de “um possível, e até desejável, retrocesso da globalização” como consequência da COVID-19. “Uma das lições desta pandemia é que a produção de certa categoria de produtos, quer pelo seu valor estratégico, securitário ou mesmo sanitário, não pode ser deixada apenas a critérios meramente de eficiência económica”, alerta. A responsável prefere olhar “a globalização e o comércio internacional como formas de ligação entre nações, culturas e pessoas”, sem descurar a importância de apostar numa indústria europeia forte e competitiva.

Apesar de considerar que já foi perdido muito tempo na aposta do ressurgimento do poder industrial, Marcelo acredita que “ainda vamos a tempo” de atingir esta ambição. O objetivo, diz, é que a Europa seja mais unida e “que antecipe acontecimentos e que não vá a reboque dos acontecimentos, que seja capaz de decidir rápido no caso destas duas crises, a da pandemia e a crise económica e social dela emergente”.

É também por isso que Isabel Furtado acredita que uma indústria forte é não só uma “garantia de soberania tecnológica e autonomia estratégica”, como também um passo fundamental para “uma transição ecológica e digital e para uma economia mais resiliente e saudável”.

Adaptação e reinvenção

A 17ª edição do COTEC Innovation Summit, que se realizou, pela primeira vez, numa versão integralmente digital é, para a responsável, a prova de que é possível encontrar alternativas à comunicação tradicional. Ao longo do dia, oradores nacionais e internacionais juntaram-se, virtualmente, em debates e palestras para discutir o tema do evento deste ano, “Do 4.0 ao Renascimento Industrial: os próximos passos na era pós-COVID”.

Temas como a política industrial europeia, o reequilíbrio no relacionamento com a China e as lições aprendidas com a pandemia como alicerces para enfrentar futuras crises globais estiveram na ordem do dia de um evento 100% digital que juntou cerca de 1500 participantes de todo o mundo. “Agora é o tempo de atuar. Não podemos esperar mais, porque o resto do mundo também não espera por nós”, rematou Isabel Furtado.