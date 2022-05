Óbito Rendeiro: Autoridades sul-africanas concluem autópsia de ex-banqueiro

Ex-banqueiro foi encontrado morto na sexta-feira, na prisão na África do Sul © LUSA

A autópsia do antigo presidente do BPP João Rendeiro foi realizada esta terça-feira por uma médica especialista forense sul-africana na presença da polícia da África do Sul (SAPS), disse fonte da morgue à Lusa.

Durante o procedimento médico, coadjuvado por técnicos da morgue de Pinetown, subúrbios da cidade portuária de Durban, os agentes da polícia sul-africana recolheram provas fotográficas para a investigação policial em curso às causas da morte do ex-banqueiro português na cela da prisão de Westville, onde se encontrava detido desde dezembro de 2021, adiantou.

A fonte disse ainda à Lusa que o corpo de João Rendeiro se encontra na morgue "pronto para ser recolhido", acrescentando que a instituição "não tem ideia quem o irá fazer, se algum familiar ou as autoridades portuguesas".