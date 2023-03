Óbito/Nabeiro: AEP destaca visão fora de série do empresário

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP © Igor Martins / Global Imagens

O presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Luís Miguel Ribeiro, destacou a "visão empresarial fora de série" de Rui Nabeiro, que morreu este domingo, acentuando que o empresário colocou Portugal e Campo Maior no mapa.

"O Comendador Rui Nabeiro era um homem com um raro espírito empreendedor, com uma ética e uma visão empresarial fora de série", disse Luís Miguel Ribeiro, lembrando que o empresário foi membro do Conselho Geral da AEP e sócio honorário.

Acentuando a tristeza com que a morte de Rui Nabeiro foi recebida pela classe empresarial, o presidente da AEP destaca que os valores humanistas, o legado, a honestidade e o respeito pelo próximo "marcaram o percurso deste grande empresário português".

O presidente da AEP lembra ainda, num comentário por escrito enviado à Lusa, o Grupo Delta Cafés que Nabeiro criou e construiu e que se tornou líder do mercado em Portugal, sublinhando os seus mais de 3.500 colaboradores atuais, partidos por 23 empresas que operam em setores como indústria, serviços, comércio, hotelaria, imobiliário, agricultura e vitivinicultura e distribuição.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".