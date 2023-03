Óbito/Nabeiro: Câmara de Comércio e Indústria realça "exemplo de empreendedorismo"

Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro, é o presidente da direção da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) © Diana Quintela /Global Imagens

A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) enalteceu o "extraordinário exemplo de empreendedorismo, resiliência e inovação" de Rui Nabeiro, manifestando "grande pesar" pela morte do empresário, aos 91 anos.

"Rui Nabeiro foi um extraordinário exemplo de empreendedorismo, resiliência e inovação. A sua visão e determinação foram cruciais para transformar a Delta Cafés numa marca líder em Portugal e uma referência internacional no setor do café. Ao longo de décadas, liderou a empresa com paixão e dedicação, procurando sempre novas formas de melhorar e expandir o negócio", referiu a entidade, presidida por Rui Miguel Nabeiro.

Num comunicado enviado às redações, a CCIP considerou que a morte de Rui Nabeiro é "uma perda enorme não apenas para a família, amigos e colaboradores, mas também para a comunidade empresarial portuguesa e para o país como um todo", recordando ainda a visão do empresário e as suas preocupações sociais ao longo de uma "notável carreira".

"Foi também um humanista, alguém que colocou o bem-estar dos seus colaboradores, clientes e comunidade no centro da sua atividade. Conhecido pela generosidade e sensibilidade social, deixa um legado de responsabilidade e compromisso social que será sempre lembrado", assinalou a CCIP, que enviou "sinceras condolências" à família Nabeiro e aos trabalhadores das suas empresas.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".