Óbito/Nabeiro: Campo Maior decreta cinco dias de luto municipal - Autarca

A Câmara de Campo Maior (Portalegre) decretou cinco dias de luto municipal pela morte do empresário Rui Nabeiro, considerado um "pai" para as gerações mais recentes daquele concelho, disse à agência Lusa o presidente do município.

"Rui Nabeiro é a figura de destaque, é a figura que se pode considerar o pai destas gerações recentes do povo de Campo Maior, é uma referência, uma figura incontornável, é um humanista", disse Luís Rosinha.

O presidente do município destacou ainda o papel de Rui Nabeiro como empresário e autarca, considerando-o uma figura "incontornável" do país.

"É um homem que, muito para além daquilo que era a sua figura de empresário, tinha uma responsabilidade social fortíssima e que nunca se deixou condicionar por ter nascido, ter vivido e fazer a sua vida numa terra do interior do país", acrescentou.

De acordo com Luís Rosinha, o empresário Rui Nabeiro foi um homem que deixou "uma mensagem de força e de resiliência" no sentido de mostrar que também é possível criar grandes grupos económicos no interior do país.

Manuel Rui Azinhais Nabeiro nasceu em Campo Maior, vila do interior do país, no distrito de Portalegre, junto à raia com Espanha, em 28 de março de 1931.

O empresário, presidente e fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu hoje, vítima de doença no Hospital da Luz, em Lisboa, onde se encontrava internado devido a problemas respiratórios, aos 91 anos, a pouco mais de uma semana de celebrar mais um aniversário.

Assumidamente de esquerda, entra na vida política e, em 1972, ainda durante a ditadura, é eleito presidente da câmara de Campo Maior, cargo que voltaria a ocupar depois do 25 de Abril, entre 1977 e 1986.

Além do mundo empresarial e da política, o conhecido 'rosto' da Delta Cafés esteve ligado ao futebol, nomeadamente como presidente do Sporting Clube Campomaiorense, tendo sido responsável pelas infraestruturas que levaram o clube das regionais à I Liga de futebol profissional.

Em 1995, o Presidente da República Mário Soares atribuiu-lhe o grau de Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial - Classe Industrial, pelo reconhecimento de mérito empresarial e contributo ao desenvolvimento da terra e da região.

Além da condecoração de comendador, em 2006 foi novamente distinguido como Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

Ao longo da vida, o seu caráter humilde nunca mudou. Nas suas empresas, com milhares de trabalhadores, ou pelas ruas de Campo Maior e na região, era normal ouvir cumprimentá-lo por "Sô Rui". Deu emprego a grande parte da população da sua vila natal, assim como em concelhos vizinhos e na região. Era encarado por muitos como um "pai". Morreu hoje, no Dia do Pai.

Rui Nabeiro era casado com Alice Nabeiro, tendo desta união nascido dois filhos Helena Nabeiro Tenório e João Manuel Nabeiro, que integram o conselho de administração do Grupo Nabeiro - Delta Cafés e quatro netos: Rui Miguel Nabeiro, atual CEO do grupo, Rita Nabeiro e Ivan Nabeiro, que integram o órgão executivo, e Marcos Tenório Bastinhas.