Óbito/Nabeiro: CCP fala em dia triste e destaca preocupação social do empresário

19 Março, 2023

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) lamentou a morte de Rui Nabeiro, considerado "consensualmente" um dos maiores empresários portugueses de sempre, notando que este é um dia triste e destacando a sua preocupação social.

Numa nota de pesar sobre a morte hoje do presidente e fundador do Grupo Dela Cafés, a CCP destaca o "espírito distintivo" e a "preocupação social permanentemente expressa" no dia-a-dia pelo empresário.

"Rui Nabeiro era possuidor de uma intuição notável, de um sentido de inovação inesgotável e de estratégia e visão empresarial que, ao longo de décadas, transformaram o Grupo Delta no exemplo não apenas nacional mas inclusive mundial que é atualmente", refere-se na mesma nota de pesar.

Citado na nota, o presidente da CCP, João Vieira Lopes, considera o desaparecimento de Rui Nabeiro "um momento extremamente triste para o país" e lembra que para o empresário "o negócio sempre foi muito mais do que apenas números", o que justifica que tenha "marcado de forma tão significativa e diferenciadora a vida empresarial do país".

"Uma das principais caraterísticas de Rui Nabeiro era mesmo a de saber ouvir, um sentimento inato de que era preciso compreender o que os outros pensavam", destaca Vieira Lopes, precisando que tal "foi fundamental na forma como encarou o seu negócio, compreendendo as necessidades dos trabalhadores, parceiros e consumidores".

"Foi um embaixador de excelência de Portugal e do seu Alentejo. O legado que nos deixa deve ser um exemplo para todos os empresários portugueses", precisa o presidente da CCP.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O Comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".