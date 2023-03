Óbito/Nabeiro: Empresário era um farol e um exemplo para todos – CIP

António Saraiva, presidente da CIP . © Paulo Spranger /Global Imagens

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, sublinhou que Rui Nabeiro foi um exemplo de fazer bem, cuja dimensão humana deve servir de "farol" a todos.

Para António Saraiva, o país viu hoje partir um dos seus melhores empresários, um homem que era "um exemplo de fazer, de fazer bem, de responsabilidade".

O líder da CIP salientou que, além de ter construído do nada uma empresa de referência nacional e internacional, se destacou pelos valores, princípios e ética.

Numa declaração à Lusa, o presidente da CIP referiu-se a Nabeiro como um exemplo de determinação e de visão "porque sempre apontou para três objetivos na atividade empresarial", que deviam ser seguidos pelo país: dimensão empresarial, inovação e internacionalização.

António Saraiva destacou ainda a dimensão humana de Rui Nabeiro e a forma como era apreciado por todos os colaboradores, pela região onde vivia e mesmo por todo o país e cujo percurso "deve servir de farol, de luz avisadora para outros exemplos que felizmente o país tem".

Confiante de que o neto de Rui Nabeiro continuará a obra do avô, o presidente da CIP acentuou o legado que o empresário deixou e que estava refletido na sua capacidade de aliar a gestão a princípios, valores, ética, humanismo e responsabilidade social.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O Comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".