Óbito/Nabeiro: Grandeza do projeto de Rui Nabeiro é incomum e ímpar - AIP

José Eduardo Carvalho, presidente da AIP © Fernando Fontes / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Março, 2023 • 18:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da direção da Associação Industrial Portuguesa (AIP) afirmou que "a grandeza" do projeto empresarial de Rui Nabeiro é "incomum e ímpar", considerando que a história do grupo deveria ser analisada no sistema de ensino.

Numa nota à imprensa, José Eduardo Carvalho classifica Rui Nabeiro como uma das "maiores referências empresariais do país de todos os tempos", pelo que afirma que "a AIP, curva-se à vida, aos valores e à obra empresarial deste grande homem", expressando condolências à família.

"A grandeza do seu projeto empresarial, é incomum e ímpar", disse.

Para o responsável da AIP, "o percurso do Comendador Rui Nabeiro e a história do grupo empresarial que construiu, devia ser objeto de uma análise e divulgação obrigatória no sistema formal de ensino, se porventura este tivesse uma forte componente empreendedora".

A AIP recorda que o empresário de Rio Maior "conseguiu fazer crescer e consolidar o seu grupo empresarial num setor económico (o industrial), aberto e exposto à concorrência e à competitividade empresarial".

"O grupo nasceu no interior do país, demonstrando que o sucesso dos grandes projetos empresariais, não está condicionado pela sua localização geográfica", salienta.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".