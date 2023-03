Óbito/Nabeiro: Líder do PCP realça "princípios e formas de estar na vida" do empresário

Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista Português © LUSA

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, lamentou a morte do empresário Rui Nabeiro, realçando o seu prestígio e "princípios e formas de estar na vida", que outros deveriam acompanhar.

Rui Nabeiro era "uma pessoa muito prestigiada, muito conhecida no país inteiro, até do ponto de internacional e, em particular, nesta região" do Alentejo, disse à agência Lusa o secretário-geral comunista.

Em declarações à Lusa, à margem de um almoço comício do partido em Serpa, no distrito de Beja, Paulo Raimundo endereçou condolências à família do comendador Rui Nabeiro (1931-2023), presidente e fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés.

"Aquilo que se impõe, nesta altura, é reconhecer esse reconhecimento que existe [à figura de Rui Nabeiro] e é enviar as condolências à família", disse o líder do PCP, sublinhando que é preciso "compreender esse conjunto de sinalizações positivas têm sido feitas" ao empresário, vindas de vários quadrantes da sociedade.

Questionado pela Lusa sobre se Portugal precisa de mais empresários como Rui Nabeiro, com raízes humildes e sempre acarinhado pelos trabalhadores, na sua terra natal, Campo Maior (Portalegre), e pelo país, Paulo Raimundo destacou as suas qualidades.

"Como disse há pouco, é uma pessoa justamente reconhecida no país, e na região em particular, por alguma razão há de ser. E eu acho que há, de facto, princípios e formas de estar que muito mais gente devia acompanhar", argumentou.

Paulo Raimundo participou hoje num almoço comício regional comemorativo do 102.º aniversário do PCP, realizado num pavilhão do Parque de Feiras e Exposições de Serpa, que contou com "sala cheia".

O comendador e empresário Manuel Rui Azinhais Nabeiro nascido a 28 de março de 1931, em Campo Maior, morreu hoje, aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do Grupo Nabeiro - Delta Cafés.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado à Lusa pelo grupo.

O comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".