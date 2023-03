Óbito/Nabeiro: Ministério da Ciência destaca "ética irrepreensível" do comendador

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, aqui fotografada nos laboratórios do CENIMAT © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Ministério da Ciência e Ensino Superior destacou o "homem empreendedor" e de "ética irrepreensível" que era Rui Nabeiro, que morreu aos 91 anos, realçando que o país "fica mais pobre".

"O país fica hoje mais pobre ao perder uma referência do empreendedorismo nacional, que acreditava que a formação, a investigação cientifica e a inovação deviam ser a base do conhecimento aplicado ao setor empresarial e industrial do país", enaltece o ministério, tutelado por Elvira Fortunato, na mensagem de pesar.

Destacando a "visão assente em dinâmicas e práticas inovadoras, e na promoção da formação superior e profissional", o ministério lembra o homem "empreendedor e de ética irreprensível".

"Rui Nabeiro destacou-se como um empresário cuja visão era assente em dinâmicas e práticas inovadoras e na promoção da formação superior e profissional, princípios que aplicou em todos os domínios do seu trabalho e legado que deixou", acrescenta.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".