Óbito/Nabeiro: PS enaltece "legado de inspiração visionária com base na generosidade"

Comendador Rui Nabeiro, Delta © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Março, 2023 • 15:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PS enalteceu o legado de "inspiração visionária com base na generosidade" deixado pelo empresário Rui Nabeiro, comprometendo-se a honrar "a sua memória de dinamismo e solidariedade".

"Portugal acordou hoje com a dor da perda de uma das suas mais acarinhadas referências, destacado e singular impulsionador económico e social", lamentou o PS, numa nota de pesar enviada à agência Lusa, na qual são manifestadas "mais profundas condolências" pela morte de Rui Nabeiro.

Associando-se ao "afeto coletivo perante um dos seus históricos militantes e dirigentes", o PS recordou que Rui Nabeiro "foi o grande responsável, em Portugal, pela valorização de conceitos fundamentais na gestão de empresas, como a solidariedade institucional, a ética laboral e negocial e a projeção das comunidades".

"Rui Nabeiro deixa um legado de inspiração visionária com base na generosidade. O Partido Socialista compromete-se a honrar, perpetuando-a, a sua memória de dinamismo e solidariedade", assegurou o partido.

Através das redes sociais, o presidente do PS, Carlos César, tinha deixado um "abraço solidário" à família de Rui Nabeiro que deixou "um enorme legado como cidadão, como empresário exemplar, empenhado no sucesso da sua obra tal como no sucesso do seu país e dos seus concidadãos".

"O seu partido, o Partido Socialista, conservá-lo-á sempre na melhor das suas memórias", prometeu Carlos César.

A nota de pesar do PS destacou também que "a história de vida de Rui Nabeiro prende-se com a história do próprio Portugal recente", evidenciando o percurso do empresário que deixou também "a sua marca na vida política portuguesa".

"Foi por duas vezes, antes do 25 de abril de 1974, Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, cargo que deixaria, alegando incompatibilidade com o respetivo Governador Civil. Viria a ser eleito democraticamente pelo Partido Socialista em 1977, sendo reeleito duas vezes, e mantendo-se no cargo até 1986", pode ler-se na mesma nota.

O PS referiu ainda que Rui Nabeiro manteve até "ao fim da vida a sua ligação" ao partido, "onde exerceu cargos como o de Presidente da Concelhia Política de Campo Maior, tendo sido mandatário também de várias campanhas ligadas ao partido".

"A solidariedade e a sustentabilidade foram também dimensões a que dedicou a sua vida e em que cultivou a sua marca", elogiam os socialistas, dando como exemplo o Centro Educativo Alice Nabeiro e a criação da Cátedra Rui Nabeiro, "destinada à promoção da investigação, do ensino e da divulgação científica na área da biodiversidade".

Os socialistas referiram que, em 1995, Mário Soares atribuiu-lhe o grau de Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial Classe Industrial e que em 2006, Jorge Sampaio distinguiu-o como Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.