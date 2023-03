Óbito/Nabeiro: SEDES evoca empresário Rui Nabeiro como "exemplo para o país"

Álvaro Beleza, presidente da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES) manifestou"profundo pesar e consternação" pela morte do empresário e comendador Rui Nabeiro, apontando-o como "um exemplo para o país".

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"O país perde um grande homem, um grande empresário e uma personalidade ímpar e consensual da nossa sociedade e da nossa história. Deixa-nos um humanista, um homem de valores e convicções, com um enorme sentido de responsabilidade social. A sua obra e a sua vida são o seu maior legado. O Comendador Rui Nabeiro é um exemplo para o país.", salientou Álvaro Beleza, presidente da SEDES, em nota enviada à Lusa.

A SEDES recorda que, como empreendedor e empresário, Rui Nabeiro foi fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, um grupo empresarial que hoje lidera o mercado dos cafés em Portugal. No passado, foi ainda, por duas vezes, nomeado presidente da Câmara Municipal de Campo Maior (em 1962 e 1972).

"Voltaria a exercer o cargo em 1977, sendo reeleito duas vezes, até 1986. Mário Soares, então Presidente da República, atribuiu-lhe o grau de comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial Classe Industrial e Jorge Sampaio distinguiu-o como comendador da Ordem do Infante D. Henrique", menciona ainda a SEDES.

Segundo comunicado enviado hoje pelo Grupo Nabeiro - Delta Cafés", O Comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", adiantando que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".