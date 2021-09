Óbito/Sampaio: Marcelo Rebelo de Sousa faz declaração às 11:00

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma conferência de imprensa onde felicitou o atleta Pedro Pichardo pela conquista da medalha de ouro na prova do triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, destacando a melhor participação portuguesa de sempre, Palácio de Belém, Lisboa, 05 de agosto de 2021. O atleta natural de Cuba, de 28 anos, efetuou o seu melhor salto, de 17,98 metros, à terceira tentativa, e bateu o seu o recorde nacional por três centímetros, impondo-se ao chinês Yaming Zhu, com 17,57, e ao burquinense Fabrice Zango, com 17,47, que conquistaram as medalhas de prata e de bronze, respetivamente. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

© LUSA