Obras da GesConsult com taxa de 2% de infetados por covid-19

A GesConsult, empresa especializada em gestão e fiscalização de obras, registou uma taxa de infeção por covid-19 de 2% entre os trabalhadores dos empreendimentos que estão sob sua alçada, a maioria em Lisboa. A taxa de casos positivos entre os trabalhadores da construção civil na área da Grande Lisboa é de 8%.

Para Nuno Garcia, diretor geral da GesConsult, “é essencial que todas as empresas assegurem o cumprimento das regras tanto quanto possível”, mas reconhece que devido à natureza da atividade “muitas são de difícil aplicação, como o distanciamento”.

Como adianta, “há trabalhos de carga que não são exequíveis com distanciamento entre os trabalhadores, pois precisam de dois, três ou mais profissionais”, assim como é “impensável” não haver partilha de ferramentas, como seria ideal. E, frisa ainda, uma obra precisa também de diversas equipas no terreno em simultâneo.

“Sabíamos que, inevitavelmente, e porque os trabalhadores também andam pela rua, andam de transportes e vão ao supermercado, iriam surgir casos” de infeção no setor da construção, diz. Agora, “este grande foco em Lisboa e Vale do Tejo só se regista porque a Direção Geral da Saúde (DGS), em conjunto com INEM e Autoridade para as Condições do Trabalho, lançaram uma campanha para testar de forma massificada nos estaleiros de obra nesta região”, defende Nuno Garcia.

Na sua opinião, “se fizéssemos o mesmo noutras zonas do país, também seriam registados casos e deixaríamos de falar de um ‘foco'”.

Plano de contingência personalizado

Para reduzir a taxa de infetados e de contágio entre os trabalhadores da construção civil, Nuno Garcia defende um plano de contingência por obra, personalizado, pois que cada projeto tem as suas especificidades.

“Cada estaleiro é diferente, têm dimensões distintas, alguns têm refeitório e vestiário, outro não têm, algumas obras exigem a presença de muitas equipas, outras nem por isso, pelo que era premente que cada uma tivesse um plano totalmente personalizado, preparado pela coordenação de segurança de cada obra, que é quem tem esta responsabilidade”, frisa o gestor.

Para Nuno Garcia, o primeiro passo é testar e identificar os trabalhadores que possam estar afetados pela doença, para que, em caso positivo, serem afastados da obra para cumprir o período de isolamento. Medir diariamente a temperatura no início da atividade, assegurar o cumprimento da obrigatoriedade do uso de máscara e a desinfeção das mãos são medidas essenciais.

Há ainda uma série de outras regras a cumprir: desinfeção recorrente das ferramentas utilizadas, distanciamento entre os trabalhadores; e utilização das zonas comuns, como refeitórios e vestiários, de forma faseada, com um limite de trabalhadores no espaço de acordo com a dimensão do mesmo. O transporte dos trabalhadores para o local da obra deve também ser vistoriado para evitar que ocorra em carrinhas lotadas.

A DGS chegou a anunciar que iria lançar um plano ajustado aos estaleiros, mas para já ainda não saiu.

Setor nunca parou

O setor da construção civil foi um dos que nunca parou durante o período do estado de emergência, mas está a um ritmo mais lento. Nuno Garcia admite que a construção na hotelaria abrandou devido à crise e era uma área que antes da pandemia “anunciava ter um grande ano de obras, com empreendimentos de grande dimensão, que ficaram agora no papel”.

Segundo diz, há outros negócios que cresceram durante este período como os centros de distribuição e algum retalho, atividades que continuam a apostar na expansão, dando trabalho ao setor. A habitação já dá sinais de estar a retomar o ritmo pré-pandemia, defende.

No entanto, este abrandamento terá um impacto negativo, que “provavelmente só será sentido no final do ano ou mesmo início de 2021”, afirma. “Só aí teremos uma real noção do impacto da pandemia”.