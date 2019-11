Obras do Louvre vão dar origem a relógios de luxo

O restauro de um relógio do século XVIII chegou na hora certa para a Vacheron Constantin. Em 2016, a fabricante suíça de relógios de luxo patrocinou a recuperação da obra La Création du Monde, um relógio oferecido ao Rei Luís XV em 1754, e que passou depois a dar horas a um navio da marinha francesa, onde acabou por ficar danificado.

Antes de chegar ao Louvre, esteve em exposição no Palácio de Versalhes. Ao longo dos anos, o relógio foi alvo de várias tentativas de restauro, mas não voltaria a funcionar a 100%. Até que a Vacheron Constatin se propôs a recuperá-lo. O trabalho durou três anos e implicou a reconstrução dos mecanismos das fases da lua e da rotação da terra.

Hoje, já com o relógio em exposição no Louvre e em pleno funcionamento, a fabricante suíça anunciou uma parceria alargada com o museu mais conhecido do mundo. O acordo “materializar-se-á numa série de projetos de colaboração e na criação conjunta nos campos das artes aplicadas, da alta relojoaria, da arte e da cultura”, detalha a Vacheron Constantin numa nota enviada à imprensa.

Na prática, as duas instituições irão trabalhar em “colaborações inspiradas nas coleções do Louvre”, bem como na conservação e restauro das obras do museu.

Em declarações à revista Forbes, um responsável da relojoeira suíça revelou que “nos próximos anos”, a parceria pode resultar na criação de relógios de luxo inspirados em obras do Louvre.