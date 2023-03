Observatório de preços anunciado pelo Governo já existe há sete anos

Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura © PA/MARTIN DIVISEK

Dinheiro Vivo 15 Março, 2023 • 09:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi anunciado como novo, mas já tinha sido criado em 2015. Falamos do Observatório Cadeia de Valor que foi publicado em Diário da República há sete anos, e nascia com o intuito de "estudar e aprofundar a informação sobre a formação dos preços e a sua transmissão ao longo da cadeia de abastecimento alimentar".

Durante este tempo, e segundo apurou o Eco, reuniu três vezes e com a tomada de posse do novo Governo deixaram de existir relatos da sua atividade.

Até domingo passado, dia em que a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, anunciou um observatório - já formalizado em outubro de 2022 pela mesma - com a justificação da necessidade de "estudar todas as medidas de maneira a poder mitigar quebras que existiam em todas as fases da cadeia alimentar e garantir que o consumidor paga um preço justo".

Na altura, e contactada pela Lusa, fonte do Ministério da Agricultura não adiantou uma data para a entrada em funcionamento do Observatório, referindo apenas que será "num futuro muito próximo".