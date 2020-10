OCDE aponta para uma recuperação lenta da economia portuguesa

É uma recuperação lenta e que pode demorar vários meses. É pelo menos esse o caminho apontado pelos indicadores avançados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE).

O índice, que deteta pontos de viragem na economia nos próximos seis a nove meses, voltou a subir em setembro, depois da violenta queda registada em abril e maio quando caiu mais de 10 pontos face ao final do ano passado, mas a um ritmo muito lento.

A recuperação apontada para a economia portuguesa (96,3, mais duas décimas do que em agosto) é ligeiramente superior à da zona euro, mas fica abaixo da média dos países da moeda única da do conjunto dos países considerados.

Apesar desta melhoria, Portugal ainda estará, nos próximos meses, abaixo dos valores do índice pré-crise pandémica, acompanhando a tendência das principais economias mundiais.

Devagar, devagarinho

Depois do violento embate causado pela covid-19, a economia mundial parece estar a demorar mais tempo a sair do recobro. “Os indicadores compósitos avançados (CLI, na sigla inglesa) da OCDE para setembro continuam a recuperar dos mínimos da crise da covid-19, mas a um ritmo moderado”, lê-se no comunicado da organização sediada em Paris.

“Para todas as principais economias da OCDE, os CLI de setembro continuam a sinalizar que o produto interno bruto continuará abaixo da tendência”, refere a organização.

Mas também há notícias menos más. Para os principais parceiros comerciais de Portugal, os indicadores apontam para uma estabilização do crescimento, como são os casos de França e Alemanha. Já para Espanha, o indicador teve uma evolução nula entre agosto e setembro.

Nos Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Canadá e Itália continuam a apontar para um crescimento moderado.

Entre as principais economias emergentes (Índia e Rússia) os indicadores continuam a sinalizar um crescimento moderado e o mesmo acontece para o Brasil (embora com o nível do PIB esperado acima da tendência). Na China, o CLI aponta para uma estabilização do crescimento.

No entanto, a OCDE avisa que “com o ressurgimento dos casos covid-19 em muitos países, subsiste uma grande incerteza em torno da possibilidade de futuras medidas de mitigação que possam reduzir a atividade económica, e que podem não ser plenamente tidas em conta nos indicadores atuais utilizados na construção dos indicadores.”

A organização alerta, por isso, para o cuidado a ter na leitura destes dados.