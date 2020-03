OCDE cancela publicação de indicador compósito avançado

A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) cancelou a publicação do indicador compósito avançado, justificando esta decisão com o impacto do Covid-19.

A publicação deste indicador mensal, que foi concebido para detetar sinais iniciais de pontos de viragem nos ciclos económicos, dando valores informação qualitativa, estava marcada para a próxima segunda-feira, dia 9 de março.

Através de nota de imprensa, a OCDE refere que “para que os dados possam refletir o impacto do rápido desenvolvimento do surto de coronavírus, a próxima publicação será feita a 8 de abril de 2020”.