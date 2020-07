OCDE com 60 milhões em lay-off. Duração não deve estar “escrita na pedra”

As medidas de apoio à manutenção de postos de trabalho adotadas nos países da OCDE devem ser limitadas no tempo, mas não inflexíveis, permitindo que haja ajustamentos de acordo com a evolução e efeitos da pandemia, defende a organização no relatório anual sobre a situação de emprego divulgado esta terça-feira.

“Apesar de os limites à duração máxima [das medidas extraordinárias de manutenção de emprego] terem um papel a desempenhar, estes não devem estar escritos na pedra: a duração do apoio concedido à manutenção de emprego poderá ter de ser ajustada de acordo com a situação económica e sanitária”, alerta o documento.

A OCDE aponta esta como uma das principais medidas às quais a maioria dos países deitou mão para controlar a subida no desemprego que, no grupo, deverá chegar aos 9,4% no final deste ano, no cenário mais otimista, depois de ter tocado os 8,4% em maio.

Nas contas da organização, cerca de 60 milhões de trabalhadores em 22 países do grupo de economias avançadas foram abrangidos por pedidos de acesso a mecanismos similares ao lay-off simplificado português.

Atrás de Nova Zelândia, França, Itália, Suíça e Áustria, Portugal regista o sexto maior nível de adesão, com mais de 30% dos trabalhadores por conta de outrem sujeitos a suspensão de contrato ou redução de horário através do mecanismo simplificado que se extingue em julho para a maioria das empresas. O regime sucessor, o apoio à retoma progressiva, entra em vigor em agosto.

No relatório desta terça-feira, a OCDE alerta para a necessidade de os países equilibrarem e modularem apoios de emergência criados para socorrer empresas e trabalhadores durante a pandemia, mantendo-os flexíveis face à ameaça de uma segunda vaga de infeções e adequados aos sectores mais frágeis, mas assegurando também que os apoios não prolongam empresas e postos de trabalho inviáveis adiando uma necessária adaptação do mercado de trabalho.

“Nos sectores nos quais a atividade pode ser retomada, o mecanismo de manutenção de postos de trabalho pode ser ajustado para evitar o risco de que sejam apoiados empregos que se tornaram permanentemente inviáveis. Além disso, deve ser adaptado com cautela e não ser retirado demasiado rapidamente de forma a evitar uma subida nos despedimentos”, recomenda.

A OCDE também alerta para a necessidade de ter em conta “o risco de uma segunda vaga de infeções nos próximos meses que possa resultar em novas restrições e exigir novo escalar do apoio à manutenção dos empregos”.

Pelos mesmos motivos, os governos devem também ter em mente a necessidade de ter apoios familiares devido a encerramento de escolas e baixas por isolamento apoiadas mais estendidos no tempo.

A organização nota que países como Reino Unido e a Dinamarca optaram já por estender as medidas equivalentes ao lay-off simplificado português. Também Espanha sinalizou esta semana que deverá estender o apoio até ao final do ano. Noutros casos, onde o apoio inicial foi dado com uma duração relativamente mais longa, a OCDE admite que possa ser adequado encurtar a medida.

Mas, em todo o caso, devia ser mais visível até onde os países irão para conter o choque do desemprego através desta medida. “Em geral, os governos têm sido claros em dizer que o apoio se manterá disponível enquanto houver restrições de saúde impostas por eles. No entanto, podia ser dada mais informação sobre as intenções de estender ou reduzir progressivamente as medidas de manutenção de emprego ou critérios usados para tomar estas decisões”.

A OCDE também defende que as empresas devem ser chamadas a assumir uma maior parte dos custos com o apoio que subsidia salários e que deve ser promovida a transição dos trabalhadores abrangidos para outros empregos. Nomeadamente, com a exigência de inscrição nos centros de emprego.

Esta exigência existe em alguns países onde o apoio salarial é pago diretamente aos trabalhadores e não via empregadores, mas a inscrição voluntária também pode ser promovida, admite a organização, que chama ainda a atenção para a necessidade de os trabalhadores com horário reduzido terem acesso a formação.

Em Portugal, o mecanismo de lay-off simplificado foi apresentado em março conjuntamente com uma bolsa de formação complementar para os trabalhadores com horários reduzidos ou contrato suspenso no valor de 132,6 euros mensais. Mas, até aqui, as informações do Ministério do Trabalho não deram conta de qualquer candidatura a planos de formação apresentada por empresas em lay-off.