OCDE considera ERSE uma entidade reguladora "madura e respeitada"

A presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, Maria Cristina Portugal

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Maio, 2021 • 19:11

A OCDE considerou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) um regulador "maduro e respeitado", que "demonstra agilidade" ao assumir novos poderes e que tem apoiado nos últimos 25 anos o desenvolvimento do setor energético português e a melhoria dos resultados para os consumidores.

Na avaliação que faz ao desempenho da ERSE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), refere ainda em comunicado que o regulador nacional conta com vários mecanismos de consulta que permitem diferentes graus de participação e que apresenta um nível avançado de boas práticas de regulação, através dos seus três conselhos consultivos, que funcionam como fórum para a criação de consensos entre as principais partes interessadas.

O relatório "Driving performance at Portugal"s Energy Services Regulatory Authority" constitui uma avaliação independente à governação da ERSE, incluindo à sua estrutura, processos e cultura organizacional, e entende que o regulador tem "proporcionado estabilidade e previsibilidade" ao setor ao longo dos anos.

Explica o regulador que, durante o processo, a OCDE entrevistou um "vasto leque" de "stakeholders" portugueses, desde agentes do setor energético, a associações de consumidores e membros da sociedade civil, tendo o documento sido apresentado para discussão pela Rede de Reguladores Económicos da OCDE. O objetivo da avaliação é a"poiar a ERSE no aperfeiçoamento do seu desempenho num contexto de grandes desafios, com reflexos na rápida mudança dos mercados devido às novas tecnologias, às alterações nas necessidades e preferências dos consumidores, às novas prioridades políticas, como a descarbonização do setor e às profundas alterações trazidas pela pandemia de COVID-19".

Além de destacar que a ERSE tem proporcionado "estabilidade e previsibilidade" ao setor ao longo dos anos, o relatório da OCDE refere, ainda, que o regulador «demonstra também independência na tomada de decisões técnicas, com base em evidências empíricas e na contribuição transparente das partes interessadas» e que «tem um bom desempenho em várias dimensões da independência e tem políticas implementadas para promover uma cultura de independência a nível interno.»

Mas deixa, também, alertas, designadamente para a existência de alguma "confusão com a reorganização de funções de organismos do setor" que, na opinião da OCDE, "nem sempre é clara para o setor regulado ou para o público".

Das recomendações, o trabalho refere que a ERSE deve continuar a olhar para o futuro e a procurar facilitar a experimentação e a inovação. "Uma coordenação reforçada e clareza de funções, bem como a estabilidade e equilíbrio do quadro de recursos do regulador, serão elementos necessários para a construção desta abordagem e exigirão um maior diálogo com o poder executivo", considera a OCDE.

Em reação à avaliação da OCDE, a presidente do conselho de administração da, destaca que a entidade tem um "forte historial de transparência, imparcialidade e tomada de decisões baseadas em factos", em benefício dos consumidores portugueses e do bom funcionamento dos mercados. "A sociedade enfrenta hoje novos desafios e a capacidade de adaptação e inovação, proporcionando estabilidade e previsibilidade regulatória, protegendo os consumidores do presente e do futuro, são os nossos principais objetivos. Na ERSE, queremos preparar, adaptar e reforçar a forma como trabalhamos para fazer face a estas mudanças e à profunda transição energética e digital que uma sociedade sustentável implica", sublinha Maria Cristina Portugal.