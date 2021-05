OCDE duplica previsão de crescimento deste ano mas agora teme "vaga de falências" em Portugal

© D.R.

O crescimento para a economia portuguesa, este ano, vai ser mais do dobro do previsto em dezembro, diz a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). O ano pode ser ensombrado com uma vaga de falências empresariais, mas o Plano de Recuperação e Resiliência deve ajudar a compensar esse descalabro, refere um novo estudo.

No panorama (outlook) económico divulgado esta segunda-feira, a instituição prevê que Portugal cresça 3,7% em 2021 (estimava 1,7% em dezembro) e que o desemprego seja substancialmente mais baixo (7,4% da população ativa em vez de 9,5%). Problema: a OCDE está bastante mais preocupada com "uma vaga de falências" de empresas a partir do final do ano, embora admita que o Plano de Recuperação pode contrariar as forças negativas da economia, se aplicado de forma "eficaz", elevando o investimento público e privado.

A OCDE é, das grandes instituições que fazem previsões para Portugal, a menos otimistas quanto força da retoma. A entidade sediada em Paris prevê um impulso de 3,7%, abaixo dos 3,9% do Banco de Portugal, da Comissão Europeia (CE) e do FMI. Ou dos 4% assumidos pelo governo no Programa de Estabilidade.

Para o conjunto dos 38 membros da OCDE, o departamento económico antecipa uma expansão mais forte, na ordem dos 5,3% este ano, com os Estados Unidos a destacarem com um avanço enorme da economia, que pode chegar a 6,9% ou mais. A zona euro será mais lenta: avança 4,3% em 2021, diz a mesma organização.

Nas contas públicas portuguesas, a OCDE prevê agora neste novo outlook que o défice desça de 5,7% do produto interno bruto em 2020 para 4,8% este ano. A meta do governo é cortar para 4,5%. Este mês, a CE calculou 4,9%.

O peso da dívida pública pouco aliviará este ano. Depois dos 133,6% do produto interno bruto (PIB) com que terminou 2020, o fardo ficará pelos 133,4% este ano, prevê a organização.

Estes números foram apresentados pela última vez pelo mexicano Angel Gurría, que termina hoje 15 anos distribuídos por três mandatos à frente da OCDE. Será sucedido no cargo por Mathias Cormann, da Austrália.

O 'think Hank' dos ricos diz que "a recuperação da economia portuguesa depende da capacidade de contenção da pandemia a nível interno e nos principais parceiros comerciais, devido à elevada dependência de Portugal face ao turismo".

Os economistas da OCDE temem "uma vaga de falências de empresas, principalmente quando a moratória pública terminar, o que pode pesar sobre o investimento e a oferta de crédito, aumentando os créditos malparados, já de si elevados à luz dos padrões internacionais".

"O aumento dos passivos contingentes devido a um grande uso de garantias do Estado representa um risco para os desenvolvimentos orçamentais futuros" mas "em contrapartida, uma absorção mais rápida e bem direcionada dos fundos da União Europeia poderia expandir o potencial económico mais do que o previsto, promovendo despesas que estimulem o crescimento".

Economia subsidiada pelos contribuintes

Segundo a OCDE, o segredo do sucesso da saída da crise pandémica passa pelo dinheiro público. É preciso que "o apoio orçamental continue forte", pede o clube dos países mais ricos e desenvolvidos.

"A política orçamental deve continuar a ajudar em 2021 até que a recuperação esteja de forma sólida em andamento. Um pacote de medidas de apoio foi anunciado em março de 2021, incluindo diferimentos nos pagamentos de impostos, subvenções a empresas nos setores mais afetados, novas linhas de crédito com garantias estatais e a extensão dos regimes de trabalho de curta duração até setembro de 2021."

No entanto, a OCDE destaca que "a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência, que inclui 13,9 mil milhões de euros em subvenções [subsídios a fundo perdido] para o período 2021-2026, ganhará ímpeto no final de 2021, elevando o investimento público para 3% do PIB em 2022 (face a cerca de 2% em 2020)".

Em todo o caso, "o apoio à economia com medidas, incluindo a moratória pública dos empréstimos bancários, será eliminado no segundo semestre de 2021, aumentando assim os custos do serviço da dívida e afetando a capacidade de investimento das empresas e famílias". O final das moratórias, mesmo com outras medidas que tentem compensar essa descontinuação, poderá ser um combustível para a referida vaga de falências de que fala a OCDE.