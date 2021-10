OCDE elogia Portugal no sistema de pensões

Catarina Martins, Jerónimo de Sousa e António Costa no debate entre líderes dos partidos para as eleições legislativas de 2019. © Leonardo Negrão / Global Imagens

O sistema de pensões de Portugal está bem preparado para os eventuais choques económicos, sociais e demográficos que possam acontecer no futuro, diz um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), divulgado esta terça-feira.

A OCDE reitera assim conclusões que tem vindo a fazer há anos: a reforma do sistema da Segurança Social, do tempo de José Vieira da Silva (2006), continua a servir.

"Prevê-se que os países que já legislaram aumentos futuros das idades legais de reforma beneficiem destas reformas em termos de taxas de emprego mais elevadas entre os grupos etários mais velhos e, assim, de um produto interno bruto (PIB) real per capita mais elevado", refere o estudo "The Long Game - Fiscal outlooks to 2060 underline need for structural reform" ("O longo jogo - Perspetivas orçamentais até 2060 mostram que são necessárias reformas estruturais").

O título resume o quadro dos mais de 30 países avançados, os sócios da OCDE, mas Portugal não se enquadra bem na média.

"No país mediano, o ganho é estimado em 1,5% até 2060 relativamente a um cenário em que as idades legais de reforma se mantêm aos níveis atuais".

"Alguns dos maiores aumentos, 3% a 4% medidos em PIB per capita, revertem para países que associaram aumentos futuros da idade legal de reforma ao aumento da esperança de vida, como Dinamarca, Finlândia e Portugal", reitera a organização sediada em Paris.

O mesmo estudo prevê que "a despesa pública com pensões aumente 2,8 pontos percentuais do PIB no país mediano entre 2021 e 2060, mas a variabilidade entre países é muito maior face às projeções das despesas com saúde". Com o envelhecimento, a componente dos gastos com cuidados de saúde tende a aumentar de forma acelerada, daí a referência da OCDE.

Mas, ainda assim, repetem os peritos, "os países que legislaram aumentos da idade legal de reforma, e especialmente aqueles que associaram aumentos futuros a ganhos na esperança de vida, como Estónia, Holanda e Portugal, tendem a ter aumentos mais baixos nas projeções nas despesas com pensões públicas, enquanto países com uma demografia particularmente desfavorável, como o Japão, tendem a ter aumentos superiores".

A média e a mediana da OCDE

Relativamente ao universo dos países ricos, a OCDE conclui que o panorama não é o melhor.

"A covid-19 teve um sério impacto nas posições orçamentais públicas e a dívida no conjunto da OCDE está agora projetada para ser 20-25 pontos percentuais do PIB mais elevada em 2022 do que seria na ausência da pandemia."

"No entanto, a longo prazo, o impacto orçamental direto da pandemia é menor quando comparado com as pressões orçamentais resultantes de tendências seculares, como o envelhecimento da população e o aumento do preço relativo dos serviços."

Este estudo conclui que se nada for feito, num cenário de business-as-usual, "em que não são aplicadas grandes reformas aos programas do governo, as despesas de saúde pública e de cuidados de longo prazo aumentam em 2,2 pontos percentuais do PIB entre 2021 e 2060".

E ainda que a despesa pública com pensões possa subir "2,8 pontos percentuais do PIB no país mediano entre 2021 e 2060, mas a variabilidade entre países é muito maior do que no caso das projeções da despesa com a saúde".

Uma vez mais, a OCDE observa que "países que legislaram aumentos da idade legal de reforma, e especialmente aqueles que associaram aumentos futuros a ganhos na esperança de vida - como Estónia, Holanda e Portugal - tendem a ter aumentos mais baixos nas despesas com pensões públicas, enquanto países com uma demografia particularmente desfavorável - como Japão, Coreia e Polónia - tendem a ter aumentos mais elevados nas despesas" no horizonte de projeção que vai até 2060, neste caso.