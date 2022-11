OCDE prevê menos crescimento, mais inflação, mas défice menor em 2023 do que diz Medina

Secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann © Ian LANGSDON / POOL / AFP

Portugal deve conseguir combinar um ano de crescimento em declínio (1% em 2023), uma inflação de quase 7%, mas o défice público continuará a cair, podendo chegar a 0,6% do produto interno bruto (PIB) e o peso da dívida também deve ser inferior (109,9% do PIB) à da projeção do governo, na proposta de Orçamento do Estado para o ano que vem (OE2023), diz a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), no novo panorama (outlook) sobre as economias mais desenvolvidas do mundo.

No estudo sobre Portugal, divulgado esta terça-feira, a OCDE observa que "o crescimento real do PIB [portanto, crescimento descontando a inflação] deverá diminuir de 6,7% em 2022 para 1% em 2023 e 1,2% em 2024, à medida que a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, as perturbações das cadeias de abastecimento, os preços elevados da energia e o aumento das taxas de juro pesam sobre a atividade" da economia portuguesa.

"O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) irá impulsionar o investimento público, mas há riscos de que os atrasos na implementação continuem", avisa a organização sediada em Paris.

"A subida dos preços da energia e dos alimentos elevará a inflação dos preços no consumidor a 8,3% em 2022, 6,6% em 2023 e 2,4% em 2024", refere o outlook sobre o caso português.

Mesmo neste quadro difícil e incerto, a OCDE acredita que "o crescimento salarial irá ganhar força à medida que a taxa de desemprego permanece baixa, mas não o suficiente para proteger o poder de compra das famílias".

Aqui há uma nuance. No OE, o governo, o ministério das Finanças de Fernando Medina, considera que o desemprego deve ficar estável em 2022 e 2023, nos 5,6% da população ativa.

A OCDE projeta um nível mais alto e a subir: 6,1% este ano e 6,4% no próximo.

Nas contas públicas, o défice cai, mas a explicação passa mais pela subida forte do PIB nominal.

Ou seja, para a OCDE, "a política orçamental tornar-se-á mais restritiva" pois "as medidas de apoio, nomeadamente as transferências monetárias [subsídios a famílias e empresas contra o efeito do custo da energia] que ajudaram a suavizar os choques dos preços da energia em 2022, serão gradualmente eliminadas em 2023".

"Embora o aumento da dívida pública desde 2019 tenha sido moderado em comparação com outros países da OCDE, o nível é elevado e o envelhecimento da população tornam a consolidação orçamental uma prioridade."

Assim, é preciso "assegurar uma implementação eficiente e atempada do PRR para impulsionar infraestruturas verdes [amigas do ambiente], eficiência energética e capacidade de gerar energia renovável, o que ajudaria a compensar o abrandamento em 2023".

"O elevado crescimento nominal do PIB [em 2023] ajudará a reduzir a dívida pública (definição de Maastricht) para um valor ligeiramente acima de 106% do PIB em 2024".

No entanto, avisa a OCDE, "se os salários aumentarem mais do que o projetado, isto irá aumentar o consumo e a inflação". Desequilibra as contas externas, pondo na mira principal as contas públicas.

No entanto, há forças que podem enfraquecer a economia. É o acaso de "um declínio maior do que o esperado no mercado imobiliário que pesaria ainda mais no sentimento dos consumidores e no investimento residencial". E, uma vez mais, "mais atrasos na despesa do PRR também constrangeriam a atividade e a transição verde", avisa a organização.