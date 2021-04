OCDE. Quando acabar a crise, Portugal deve agravar impostos ambientais e sobre a propriedade

© D.R.

Quando acabar a crise e a retoma estiver garantida, Portugal deve apostar num sistema fiscal "mais eficaz" de modo a ter mais dinheiro para investir em "educação, saúde e infraestruturas", defende a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), no novo estudo com propostas para as reformas estruturais (Going for Growth), divulgado esta quarta-feira.

"Um sistema fiscal mais eficaz pode libertar recursos para investir em educação, saúde e infraestruturas", começa por observar a OCDE no capítulo dedicado a Portugal.

A organização defende que "o uso de isenções de impostos sobre o consumo e de taxas reduzidas diminui a base de incidência dos impostos" pelo que "deve ser minimizado".

"Logo que a retoma esteja em curso", o País deve procurar "formas de tributação que provoquem menos distorções, como impostos sobre a propriedade [imobiliários] e ambientais, que devem ser aumentados".

Para a OCDE, "isso ajudará a aumentar a capacidade de arrecadação de receitas do sistema".

"O aumento de preços das fontes de poluição pode ajudar a direcionar a despesa privada com inovação em prol de resultados mais ecológicos".

Por exemplo, considera que Portugal deve gastar mais em "medidas de eficiência energética para reformar o edificado existente" ou "investir mais em investigação e desenvolvimento (I&D) verdes para desbloquear novas tecnologias limpas".

Este tipo de medidas "pode estimular a procura e ajudar a reduzir as emissões de carbono", refere o estudo sobre Portugal, que insiste nestas recomendações fiscais e verdes que não são propriamente novas. São propostas em que a OCDE tem vindo a insistir há já algum tempo.

Advogados, portos e empresas zombies

A organização sedeada em Paris também olha para outros problemas da economia, como a baixa produtividade, as barreiras de entrada a novas empresas em determinados setores e as empresas zombies, que colocam alta pressão sobre o setor bancário, via dívida.

"A produtividade baixa pesa na convergência de rendimentos de Portugal comparativamente aos países com melhor desempenho da OCDE".

Para os especialistas, isso acontece porque "as regulamentações são rígidas em alguns setores dos serviços, em particular nos serviços jurídicos e nos transportes pois criam barreiras à entrada e impedem o crescimento da produtividade".

Empresas melhores e mais inovadoras tendem a ficar do lado de fora fora porque o sistema montado as impede de aceder a estes mercados, é essa a ideia.

Por isso, a OCDE recomenda "a criação de um órgão de supervisão independente para garantir que as regulamentações nas profissões jurídicas sejam de interesse público ajudaria a definir reformas que aumentariam a eficiência".

"Nos transportes, os regulamentos e as práticas atuais reduzem a concorrência entre operadores privados no setor portuário", acrescenta a equipa de peritos.

Assim, uma solução será "a renegociação das concessões portuárias existentes e a realização de novas licitações públicas que podem garantir custos menores aos utilizadores dos portos, aumentando assim a competitividade das exportações, especialmente das empresas que dependem dessas infraestruturas para atingir os seus mercados finais".

O outro grande problema que continua por resolver está na dívida e no prolongamento da vida de empresas supostamente inviáveis, mas que não conseguem falir.

"Apesar da desalavancagem considerável desde a crise financeira, a pandemia chegou num cenário de alto endividamento empresarial, que limita fortemente o investimento e a criação de empregos", alerta a OCDE.

Para a equipa de peritos, "há margem para melhorar os processos de falência, nomeadamente através da redução do tempo de remissão ou desobrigação das dívidas e isenções de mais ativos do devedor em processos de falência de entidades altamente endividadas".