OCDE alerta: Taxas de energia são demasiado baixas

As taxas de energia que já são cobradas em muitos dos países desenvolvidos não são suficientes para reduzir o consumo, melhorar a eficiência energética e impulsionar a adoção de fontes de energia com baixa emissão de carbono, alertou um relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulgado esta quarta-feira.

O documento Taxing Energy Use 2018 mostra, por exemplo, que o carvão (responsável por elevados níveis de emissões poluentes e por quase metade do total de carbono libertado para a atmosfera na sequência do consumo energético nos 42 países da OCDE) é taxado aos níveis mais baixos ou mesmo isento do pagamento de impostos em quase todos os países.

Em Portugal, os produtos como o carvão e o coque usados na produção de eletricidade, calor ou gás de cidade passaram a pagar 10% do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), taxa que será agravada até aos 100% em 2022. A receita decorrente da taxação destes produtos será destinada, em partes iguais, ao sistema elétrico nacional ou para a redução do défice tarifário do sector energético, no mesmo exercício da sua cobrança, e para o Fundo Ambiental, a ser aplicado em medidas de apoio à descarbonização da sociedade.

Até setembro de 2017, um quinto do consumo de eletricidade em Portugal foi abastecido pela produção de centrais a carvão, de acordo com dados da REN – Redes Energéticas Nacionais.

A OCDE analisou assim as taxas sobre o uso da energia entre 2012 e 2015 em 42 economias da organização e também do G20, que representam cerca de 80% do consumo global de energia e das emissões de carbono.

Segundo a OCDE, quase todas as taxas em vigor são demasiado baixas quando comparadas com um nível referencial de 30 euros por tonelada de dióxido de carbono (CO2) – uma estimativa mínima dos danos causados pela emissão de uma tonelada de CO2.

“Uma visão panorâmica das taxas efetivas de CO2 por tonelada em todos os países revela que mal se nota alguma mudança no índice de taxas sobre emissões fora do setor de transporte rodoviário”, diz o relatório, acrescentando: “As taxas continuam a ser muito mal alinhadas aos custos ambientais e climáticos do uso de energia em todos os países”.

No setor dos transporte rodoviário, por exemplo, 97% das emissões são taxadas e os índices ficaram acima dos 50 euros por tonelada de CO2 em 47% das emissões em 2015 – quando em 2012 foram de apenas 37%.

Noutros setores de atividade, que coletivamente representam 95% das emissões de carbono provocadas pelo uso de energia, 81% das emissões não foram taxadas e os índices ficaram abaixo dos 30 euros por tonelada de CO2 em 97% das emissões.