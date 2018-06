Finnair vai operar em Portugal até outubro de 2019

A Finnair vai prolongar os voos diretos entre Lisboa e Helsínquia até outubro de 2019, tendo em conta que a procura está acima do esperado pela transportadora, foi esta sexta-feira anunciado.

A responsável da APG, que representa a companhia aérea de bandeira finlandesa em Portugal, Rute Rapaz, disse, em Helsínquia, que a taxa de ocupação dos voos diretos entre Lisboa e Helsínquia, iniciadas em 01 de junho, “está acima do previsto”.

Em 28 de fevereiro, aquando o anúncio do regresso da transportadora a Portugal sete anos depois, o diretor-geral da companhia para a Europa do Sul, Javier Roig, disse, quando questionado pelo objetivo de passageiros, que a meta era ter uma taxa de ocupação dos aviões nestas ligações de cerca de 80%.

Assim, acrescentou esta sexta-feira a responsável da APG, a Finnair decidiu estender a operação, para já, “até outubro de 2019”.

Desde 01 de junho que as ligações entre Lisboa e Helsínquia da Finnair contam com quatro voos semanais, mas entre 01 de agosto e 28 de outubro passarão a ligações diárias.

“De agosto a outubro de 2018 o voo será diário e de novembro a abril de 2019 volta-se a quatro frequências semanais. No entanto, e novidade, o voo entre maio e outubro de 2019 passará a diário”, disser fonte da APG.

Em fevereiro, Javier Roig tinha explicado que, ao contrário do que tinha previsto inicialmente, a companhia ficaria a voar “o ano inteiro”.

O diretor-geral da companhia para a Europa do Sul, afirmou, na altura, que “a procura” nas reservas levou a que a companhia tivesse decidido não fazer só voos sazonais, “mas regulares e o ano inteiro”.

“É realmente um prazer voltarmos a voar para Portugal sete anos depois. E voltamos muito mais fortes”, sublinhou o responsável na altura.

Também em Helsínquia, a responsável pela área comercial e de promoção do Visit Finlan, a entidade do Turismo da Finlândia, Heli Mende, disse aos jornalistas que as dormidas de portugueses na Finlândia subiram 30% até abril e a expectativa é que a tendência se mantenha, dado o aumento dos voos diretos entre os dois países.

“Até abril, o número de dormidas de portugueses cresceu 31,4%. Registámos 7.911 dormidas, mais 1.889 do que no quadrimestre homólogo”, afirmou.

Heli Mende diz que está confiante que esta tendência vai continuar, já que este crescimento aconteceu ainda só “com os voos diretos da TAP”, e agora, destaca, juntou-se-lhe “a ligação direta da Finnair”.

“Estamos muito satisfeitos com o voo direto da Finnair. Espero que estas ligações da Finnair permitam que mais turistas portugueses descubram a Finlândia e que mais finlandeses possam visitar Portugal”, acrescentou.

No ano passado, o número de dormidas de portugueses no país atingiu 24.416, uma queda de 1,4% do que em 2016.