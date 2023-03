Ocupação por quarto no Algarve regista melhor fevereiro desde 2007

© Paulo Spranger /Global Imagens

A taxa de ocupação por quarto na hotelaria do Algarve atingiu o melhor registo homólogo de fevereiro dos últimos 16 anos, com 48,7% no mês transato, revelou esta segunda-feira a principal associação hoteleira da região.

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) divulgou os dados provisórios mensais compilados pelo seu gabinete de estudos e destacou que, com os 43,7% de 2023, "o Algarve superou, em fevereiro, os valores registados para a taxa de ocupação por quarto desde 2007".

Este valor representa um aumento de 5,4 pontos percentuais comparativamente com fevereiro de 2019, ano em que atividade turística bateu recordes na região e não tinha ainda sido afetada pela pandemia de covid-19, quantificou a AHETA num comunicado.

A taxa de ocupação por quarto de fevereiro nas unidades hoteleiras e empreendimentos turísticos algarvios também ficou "2,1 pontos percentuais acima da verificada em fevereiro de 2020, o último mês antes do início das restrições impostas pela pandemia" que afetaria em baixa a atividade turística nos dois anos seguintes.

"Face ao mesmo mês de 2020, ano em que o Carnaval foi no dia 25, os mercados que mais contribuíram para a subida verificada foram o nacional, com mais 1,4 pontos percentuais, o neerlandês e o britânico, ambos com mais 0,9 pontos percentuais, e o norte-americano, com mais 0,5 pontos percentuais", precisou a associação empresarial algarvia, com sede em Albufeira, no distrito de Faro.

A mesma fonte assinalou ainda que, comparativamente ao período homólogo de 2020, a Praia da Rocha, em Portimão, foi a zona da região que mais contribuiu para a maior subida homóloga de fevereiro dos últimos 16 anos, ao registar um aumento de 16,5 pontos percentuais.

A Praia da Rocha foi seguida pelas zonas geográficas de Monte Gordo/Vila Real de Santo António e de Tavira, que também cresceram 11,1 e 7,2 pontos percentuais, respetivamente, referiu a AHETA.