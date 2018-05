OE2018: Pagamentos em atraso diminuem em abril para 917 milhões

Os pagamentos em atraso totalizaram 917 milhões de euros em abril, descendo face a março e face ao mesmo mês de 2017, foi hoje divulgado a síntese de execução orçamental da Direção-Geral de Orçamental (DGO).

Segundo o documento divulgado hoje, os pagamentos em atraso reduziram-se em 70 milhões de euros relativamente ao período homólogo e em 48 milhões de euros face ao final do mês anterior.

“Para a evolução homóloga, contribuíram os Hospitais EPE com uma diminuição de 48 milhões de euros e a Administração Local que diminuiu 32 milhões de euros”, refere a DGO.

Já face ao mês anterior, a diminuição registada reflete a evolução do subsetor da saúde e Hospitais EPE, “tendo-se continuado a proceder a pagamentos com base nas dotações de capital realizadas pelo Estado nos Hospitais EPE no final de 2017”.

De acordo com o comunicado do Ministério das Finanças, que antecedeu o documento da DGO, o crescimento da despesa das Administrações Públicas (de 4,1%), refletindo a redução dos pagamentos em atraso na Saúde, bem como o acréscimo dos encargos com o pagamento de cupões de ‘swaps’ (juros e variação de justo valor) em várias empresas públicas.

“A despesa do Serviço Nacional de Saúde na ótica financeira registou um crescimento de 3,5%, acima do orçamentado, refletindo um aumento de 4,5% das despesas com a aquisição de bens e serviços e a duplicação do valor do investimento”, destaca a tutela.