OE2019: Taxa de proteção civil pode não sair do papel

PSD, CDS-PP e Bloco de Esquerda preparam-se para votar contra a criação da taxa de proteção civil. Esta medida do Orçamento do Estado para 2019 deverá cair na votação na especialidade por causa da coligação negativa entre estes partidos. O mesmo destino poderá ter o adicional ao ISP, imposto sobre combustíveis, introduzido no Orçamento do Estado para 2016 pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.

Segundo a edição desta terça-feira do jornal Público, o Bloco de Esquerda vai juntar-se à direita para juntar a taxa de proteção civil e terá já entregado uma proposta de revogação desse artigo do próximo Orçamento do Estado. “A proteção civil é um direito das populações e um dever do Estado; não faz sentido cobrar um imposto pela materialização desse direito”, refere Pedro Filipe Soares, líder parlamentar dos bloquistas, em declarações ao mesmo jornal.

No adicional ao ISP, o PCP poderá juntar-se à direita mas ainda não tomou uma decisão final. O Bloco de Esquerda afirma-se satisfeito com a decisão de reduzir uns cêntimos no adicional ao ISP da gasolina, anunciado pelo ministro Mário Centeno no final de outubro.

Os dois partidos mais à esquerda poderão ainda juntar-se a PSD e CDS-PP na alteração do diploma sobre a contabilização do tempo de serviço congelado nas carreiras especiais da função pública. Atualmente nos dois anos, nove meses e 18 dias, esta contagem poderá voltar ao tempo efetivo de congelamento: nove anos, quatro meses e 18 dias.

O debate na especialidade do Orçamento do Estado está previsto para o final de novembro.