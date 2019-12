OE2020: Montenegro critica “campanha eleitoral permanente” do PS

“Já não tenho esperança de ver o PS e o doutor António Costa mudarem a sua perspetiva e deixarem de empatar este país”, diz o candidato a liderança do PSD

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro criticou esta terça-feira a “campanha eleitoral permanente” do PS e do primeiro-ministro, António Costa, reiterando a sua pouca confiança na proposta de Orçamento do Estado para 2020.

“Agora até há vídeos do primeiro-ministro, parece que vai haver vídeos dos ministros, é um regabofe, uma campanha eleitoral permanente”, considerou o social-democrata, falando aos jornalistas em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, no segundo dia da sua visita aos Açores.

Para Montenegro, a proposta de Orçamento para o próximo ano deverá manter a “marca muito forte” dos orçamentos dos executivos de António Costa, a “grande diferença” entre o projetado e a “realidade da execução”, nomeadamente com as “cativações que ganham relevo durante o ano”.

“Já não tenho esperança de ver o PS e o doutor António Costa mudarem a sua perspetiva e deixarem de empatar este país”, prosseguiu ainda o candidato a líder do PSD.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 foi entregue ao final do dia de segunda-feira na Assembleia da República pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, que hoje de manhã já deu, entretanto, uma conferência de imprensa para apresentar o documento.

Está inscrito na proposta um excedente orçamental equivalente a 0,2% do PIB, o que a concretizar-se será o primeiro saldo orçamental positivo da democracia.

A proposta do Governo prevê ainda uma taxa de crescimento económico de 1,9% e uma descida da taxa de desemprego para 6,1%.

Com a entrega da proposta do Governo inicia-se agora a sua análise e debate, estando prevista a votação final global para 06 de fevereiro.

O PSD vai a eleições no dia 11 de janeiro, concorrendo a presidente do partido, além de Montenegro, o atual líder, Rui Rio, e o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.