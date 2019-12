OE2020: Municípios esperam que Lei das Finanças Locais seja cumprida

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) analisou esta terça-feira com otimismo a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), ficando à espera que a Lei das Finanças Locais seja cumprida.

“Esperamos que seja cumprida pela primeira vez a Lei das Finanças Locais”, disse o presidente da ANMP, Manuel Machado, no final de uma reunião do conselho diretivo, realizada em Coimbra, na sede nacional da associação.

O autarca do PS, também presidente da Câmara Municipal de Coimbra, realçou que a ANMP concluiu na segunda-feira, em Lisboa, “a primeira etapa das reuniões com o Governo” em torno da proposta do executivo de Orçamento do Estado para o próximo ano.

“Vamos continuar a trabalhar com os grupos parlamentares e com a Assembleia da República”, adiantou Manuel Machado aos jornalistas.

O presidente da ANMP disse que os municípios portugueses esperam ainda que seja acautelado, “devidamente, o desenvolvimento do processo de descentralização”, para que numa fase posterior possa avançar a regionalização do país.

“Estamos animados. Há tempo de o fazer”, concluiu.

Esta reunião do conselho diretivo foi a primeira após a realização do 24º Congresso da ANMP e a última deste ano.