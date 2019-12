PCP avisa que antes da especialidade há voto na generalidade

O PCP acredita que o Governo vai mostrar abertura na negociação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) para incluir algumas das matérias que o partido “sinalizou” nas discussões que já foi tendo, mas lembra que tudo começa com a votação na generalidade.

“Para haver fase da especialidade terá que implicar que o orçamento seja aprovado na generalidade e para ele ser aprovado tem que haver um conteúdo concreto que justifique esse voto a favor”, avisou o líder parlamentar comunista, João Oliveira, lembrando que “nos últimos quatro anos houve um posicionamento resultou num conteúdo concreto”, referindo-se aos quatro orçamentos aprovados com o apoio dos partidos da “geringonça”.

Durante a reunião desta terça-feira ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, o ministro das Finanças apresentou as linhas gerais do OE2020, em concreto as previsões do cenário macroeconómico em que assentam as medidas de política orçamental. Trata-se de dados como o crescimento económico, a inflação, o desemprego, o saldo orçamental ou o rácio de dívida sobre o PIB.

O PCP recusou revelar os dados avançados por Mário Centeno, tal como os partidos até agora recebidos pelo Governo.

Tratou-se de “uma reunião de abordagem geral das questões do orçamento, não houve propriamente nenhuma identificação de matérias por parte do governo relativamente às questões que o PCP tem colocado”, começou por assinalar o líder parlamentar do PCP, lembrando que “ainda há uma distância muito grande desde estes elementos que nos adiantaram e os elementos em concreto que o Orçamento terá de conter.”