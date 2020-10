OE2021: Bancos deverão entregar 211,8 milhões ao Estado em contribuições

Caixa multibanco cartão dinheiro ATM © DR

Os bancos deverão entregar ao Estado em 2021 uma verba de 211,8 milhões de euros sob a forma de duas contribuições adicionais, que se mantêm no próximo ano.

A proposta de Orçamento do Estado para 2021, que foi entregue esta segunda-feira na Assembleia da República, prevê a manutenção do 'Adicional à Contribuição do Setor Bancário' bem como da 'Contribuição sobre o Setor Bancário'. Para 2021, estão previstos os montantes de 33 milhões de euros e 178,8 milhões de euros, respetivamente.

No OE para 2020, aquelas duas contribuições corresponderam a 33 milhões de euros e 171,5 milhões de euros.