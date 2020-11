OE2021: CDS propõe acordo com privados para recuperar consultas atrasadas devido à pandemia

Francisco Rodrigues dos Santos/ CDS-PP © Maria João Gala /Global Imagens

"O CDS propõe neste Orçamento do Estado uma via verde para a saúde assente em dois pilares. O primeiro é que sempre que seja ultrapassado o tempo máximo previsto para uma consulta de especialidade, para um exame ou para uma cirurgia, o doente tenha o direito de optar por uma assistência médica no setor social e particular que seja paga pelo Estado", anunciou o líder.

No "quadro excecional" da covid-19, o CDS propõe igualmente a criação de "um corredor de emergência para recuperar as consultas nos centros e saúde, mas também todas as consultas de especialidade, exames e cirurgias que se atrasaram por causa da covid".

"Este corredor de emergência será contratualizado naturalmente com o setor social e particular por períodos renováveis de seis meses", especificou, em conferência de imprensa que decorreu na sede nacional do CDS, em Lisboa.

Na ótica de Francisco Rodrigues dos Santos, "está visto que o SNS sozinho não consegue ajudar todos os portugueses que precisam, e o CDS não aceita que o Governo continue a colocar ideologia à frente da vida das pessoas quando o setor social ou particular podem ser utilizados para ajudar os doentes".