OE2021: CFP defende necessidade de preparação para enfrentar deterioração de emprego

Nazaré Costa Cabral, presidente do Conselho de Finanças Públicas

Falando na Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da apreciação na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), Nazaré Costa Cabral referiu que o CFP 'validou' as projeções do Governo inscritas na proposta orçamental, mas alertou para os riscos que incorporam tendo em conta a situação "completamente anómala" que se está a viver devido à pandemia.

Salientando que a perspetiva de crescimento da economia para 2021 do Governo está alinhada com restantes projeções, a presidente do CFP referiu, na sua intervenção inicial, que a maior parte não incorpora ainda um prolongamento da pandemia, o que constitui um risco acrescido.

A forma como o turismo se comportar durante o primeiro semestre de 2021 terá impacto na evolução do emprego e da taxa de desemprego, tendo em conta o peso do setor na economia portuguesa, considerando a presidente da CFP ser necessário estar preparado para "uma deterioração da situação do emprego" e que alertando para que a projeção do Governo nesta matéria "seja de alguma maneira otimista".

"Temos de ver como é que setores muito expostos a esta crise, nomeadamente o setor do turismo " e se "não teremos aí um aumento massivo do desemprego", defendeu.

Mais tarde, em resposta a questões da deputada do PS Jamila Madeira, a presidente do CFP referiu que o organismo 'validou' as previsões do Governo, mas acentuou que não se sabendo como a pandemia pode evoluir, há necessidade de estar "preparado para que as coisas não corram pelo melhor".

"Estamos a viver uma situação completamente anómala" que "abre um desafio que é novo, para a nossa própria capacidade de antecipação e de gestão" desta crise pelo que "não sabendo nós como a pandemia pode evoluir", é necessário "estar preparado para que as coisas não corram pelo melhor", referiu.

Tendo em conta as vulnerabilidade e problemas estruturais da economia portuguesa, bem como a sua grande dependência de setores muito afetados por esta crise, como o do turismo, alertou que este setor e áreas associadas podem vir a enfrentar "desemprego massivo e falências massivas".

"Ninguém deseja que essa seja a realidade, mas temos de estar preparados para ela", vincou.

O Orçamento do Estado aponta para que o emprego registe este ano uma quebra de 3,8% para recuperar para um crescimento de 1% em 2021. Na taxa de desemprego estima que aumente para 8,7% este ano, recuando para 8,2% em 2021.