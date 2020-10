OE2021: CGD e Banco de Portugal vão entregar 534,1 milhões em dividendos

Fachada da sede do Banco de Portugal, em Lisboa (Angelo Lucas/Globalimagem) © Angelo Lucas/Globalimagem

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021 prevê que os cofres do Estado vão receber 534,1 milhões de euros em dividendos do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

"(...) A principal componente dos Rendimentos da propriedade são os dividendos de sociedades financeiras, prevendo-se a entrega de 374,5 milhões de euros pelo Banco de Portugal e 159,6 milhões de euros pela Caixa Geral de Depósitos", refere o relatório da proposta de OE 2021.

O ministro das Finanças entregou a proposta de OE 2021 esta segunda-feira ao presidente da Assembleia da República.

No OE2020, estava prevista uma verba de 705 milhões de euros de dividendos do supervisor da banca e da CGD. O Banco de Portugal entregou ao Estado 607 milhões de euros em dividendos em 2020 e a CGD propôs a retenção dos lucros, num total de 762 milhões de euros.

