OE2021: DGO divulga hoje execução orçamental até julho

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga esta quarta-feira a síntese de execução orçamental até julho, depois de ter registado um défice de 7.060 milhões de euros no primeiro semestre impactado pelas medidas adotadas no âmbito da terceira vaga da pandemia.

Até junho, o défice das contas públicas ascendeu a 7.060 milhões de euros, agravando-se em 150 milhões de euros face ao período homólogo, refletindo o impacto das medidas implementadas no âmbito da estratégia de gestão da pandemia de covid-19, segundo indicou em julho o Ministério das Finanças no comunicado que habitualmente antecede a divulgação dos dados da execução orçamental.

A evolução do saldo até junho refletiu um crescimento de 5,7% da despesa primária, acima dos 4,6% do crescimento da receita.

"A despesa primária apresentou um crescimento de 5,7%, refletindo as medidas extraordinárias de apoio à economia", refere o comunicado, acrescentando que, do lado da receita, o crescimento de 4,6% resulta "do desconfinamento no período mais recente e também do efeito base associado aos impactos negativos do confinamento no período homólogo".

Segundo a DGO, a pandemia de covid-19 custou ao Estado 4.188,8 milhões de euros até junho, 384,1 milhões de euros dos quais por redução da receita e 3.804,7 milhões de euros pelo aumento da despesa total.

A receita fiscal do Estado totalizou 17.659,6 milhões de euros até junho, mais mais 416,7 milhões de euros (+2,4%) do que no período homólogo, uma evolução justificada, nos impostos diretos, pelo IRC, IRS e pagamentos de autoliquidação.

Os dados divulgados pela DGO são em contabilidade pública (numa ótica de caixa).