OE2021. Governo retoma conversações com partidos mas avisa que diálogo não pode ser um "finca-pé"

José Luis Carneiro, secretário-geral-adjunto do Partido Socialista (PS), acompanhado por Ana Catarina Mendes, lider do Grupo Parlamentar daquele Partido, fala aos jornalistas após audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, 18 de novembro de 2020. © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Em declarações à imprensa após a reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, além da renovação do estado de emergência o PS abordou ainda o tema do Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021). José Luís Carneiro indicou que o executivo vai retomar as negociações com os partidos à esquerda já esta quinta-feira.

"Queria dizer que, por iniciativa do Governo, durante o dia de amanhã e durante a manhã haverá de novo diálogo e conversações com os partidos, nomeadamente com o próprio BE, tendo em vista garantir a confirmação da disponibilidade negocial da parte do Governo", afirmou.

"Desde o princípio que o Governo mostrou abertura total para acolher as propostas dos partidos", destacou o secretário-geral adjunto do PS.

Mas o socialista avisou ainda que, apesar de o PS "ter aberto todas as portas ao diálogo e à convergência, o diálogo e a negociação não pode ser um finca-pé".

"Olhamos para as propostas que que o Bloco apresentou e dá ideia de que estamos no princípio do exercício - e já não estamos propriamente no princípio do exercício orçamental, estamos a concluir já um processo de discussão e de diálogo na especialidade", apontou o deputado socialista.

A votação final do OE 2021 está marcada para a próxima semana, no dia 26 de novembro.

A proposta do OE para o próximo ano foi aprovada na generalidade no dia 28 de outubro, com votos a favor do PS, abstenções do PCP, PAN e PEV e votos contra do PSD, BE, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal.

O debate na especialidade arranca esta sexta-feira, dia 20 de novembro.