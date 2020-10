OE2021: Seguradoras lamentam ausência de "estímulos fiscais à poupança para a reforma"

Reformados © DR

A APS-Associação Portuguesa De Seguradores lamentou esta terça-feira que a proposta de Orçamento do Estado para 2021 não contemple incentivos fiscais à poupança reforma.

O governo entregou ontem à noite na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2021.

"Relativamente à proposta de Orçamento de Estado 2021, a APS compreende as limitações e dificuldades deste orçamento, mas gostaria de ter visto consagrado, ainda que em forma de autorização legislativa, alguns estímulos fiscais à poupança para a reforma, nomeadamente antecipando já o novo Plano de Poupança Europeu, e também para a criação de um sistema de proteção para riscos catastróficos, com eventual garantia do Estado", frisou num comentário enviado ao Dinheiro Vivo.

Destaca que, "não deixará, por isso, em sede de discussão na especialidade, de sensibilizar o parlamento e o governo para a inclusão de medidas nestas áreas".