Governo reconhece "recuo" no objetivo de aumentar peso de salários no PIB

O governo reconhece "um recuo" no objetivo de aumentar o peso dos salários na riqueza gerada no país face à opção de não avançar para uma atualização intercalar de salários da função pública e de esperar para ver qual a "natureza da inflação" antes de decidir a fórmula de atualização de remunerações que irá adotar para 2023.

Segundo a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a opção "terá custos num recuo naquele que é um objetivo que o governo tem", assumiu nesta terça-feira em resposta ao deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, durante uma audição parlamentar no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2022.

"A crise, a guerra e o choque têm repercussões", afirmou, defendendo que não há contradição na atuação do governo. "O que não parece possível é dizer que quando o governo no dia 1 de maio reafirma o seu objetivo está a entrar em contradição", disse.

Mariana Vieira da Silva defendeu que, por agora, o governo trata de mitigar os principais impactos das subidas de preços e que irá, depois, corrigir o rumo.

Com o objetivo de fazer convergir a percentagem que os salários representam face ao PIB com aquela que se regista em termos médios europeus, o governo irá na próxima quarta-feira retomar discussões para um acordo de rendimentos e competitividade em Concertação Social. O objetivo inicial deste acordo era o de garantir referenciais de aumentos no sector privado.

A reunião dos parceiros sociais irá também servir para voltar a discutir a proposta do governo de alterações das leis laborais definida no final da última legislatura, apesar de inicialmente o governo ter dito que não pretendia remeter de novo as alterações a Concertação Social.

As medidas apresentadas pelo governo desencadearam uma rutura das confederações patronais, que deixaram a Concertação Social em protesto contra a inclusão de alterações negociadas com PCP e Bloco de Esquerda que não tinham sido discutidas com os parceiros sociais.

Essas mudanças não são referidas no programa do governo, mas Mariana Vieira da Silva assegurou esta tarde que o conjunto das alterações apresentadas em outubro passado irá voltar à apreciação dos parceiros sociais. A proposta de revisão do governo, disse, "irá com todas as dimensões que tenham sido negociadas, muitas delas com o Bloco de Esquerda", respondeu a José Soeiro.