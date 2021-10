OE2022: Certificados de Aforro vão render cerca de 150 milhões líquidos ao Estado

Cristina Casalinho, IGCP © PAULO SPRANGER/Global Imagens

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022 prevê que as famílias emprestem, em termos líquidos, 148 milhões de euros ao Estado no próximo ano, através da subscrição de Certificados de Aforro.

O montante está em linha com o montante de subscrições líquidas que o Estado prevê captar este ano através daquele instrumento de poupança.

O Governo prevê emitir 858 milhões de euros em Certificados de Aforro no próximo ano, dos quais 710 milhões de euros serão alocados a reembolsos.

Está ainda prevista a emissão de 4037 milhões de euros em Certificados do Tesouro, que servirão na íntegra para cobrir amortizações.

À semelhança dos anos anteriores, não está prevista a emissão de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV) mas o Governo terá de amortizar 3500 milhões de euros em títulos deste produto de poupança que vencem no próximo ano.