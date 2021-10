OE2022. Governo alarga IRS Jovem e reforça o Programa Regressar

© D.R.

Sobre a proposta de OE2022, que vai ser hoje entregue na Assembleia da República, para debate na generalidade entre 26 e 27 de outubro, Siza Vieira confirmou que introduz "um reforço" dos programas IRS Jovem, que "vai passar a ser automático, reduzindo significativamente o imposto a pagar" pelos jovens que concluem "os graus de ensino", visando reter talento no país.

O governante confirmou também o alargamento do Programa Regressar, de apoio aos emigrantes que queiram voltar para Portugal.

Siza Vieira destacou no documento "um esforço muito grande" em termos de "alisamento dos custos da energia", um fator que diz ser "muito significativo" e que "está a impactar" a atividade das empresas, particularmente as industriais, defendendo que um reforço das transferências para o sistema elétrico vai permitir "reduzir muito significativamente" as tarifas de acesso às redes e também atenuar a subida do preço do gás natural.

A proposta de OE2022 foi aprovada depois de uma maratona em Conselho de Ministros, que começou às 09:30 de sexta-feira e acabou às 02:00 de sábado, e vai ser hoje entregue ao presidente do parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, pelo ministro das Finanças, João Leão.