OE2022. Ministro do Ambiente salienta 37% de aumento orçamental para setor

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Maio, 2022 • 17:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, salientou esta quarta-feira no parlamento o aumento de 37% para o orçamento do ambiente em dois anos, sendo a ação climática um "motor de recuperação do país".

Relacionados Ministro do Ambiente diz que guerra mostra a urgência da transição energética

O Ministério do Ambiente é responsável pela gestão de quase três mil milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), destacou o ministro, que falava na Assembleia da República, em sede de apreciação na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2022.

Numa intervenção inicial do debate do orçamento para a área do ambiente, Duarte Cordeiro lembrou que o orçamento do ambiente passou de 2,7 mil milhões de euros em 2020 para 3,7 mil milhões este ano, "reforçando o compromisso do Governo nas alterações climáticas e na transição justa".

Das prioridades do Governo para a área do ambiente o ministro destacou a transição energética, a área dos transportes e mobilidade, melhorar o estado da conservação do património, investir na floresta e biodiversidade e proteger os recursos hídricos, reduzir a produção de resíduos e continuar o trabalho já iniciado na área do bem-estar animal.

Duarte Cordeiro salientou ainda que o orçamento do Fundo Ambiental é este ano superior a mil milhões de euros, o valor mais alto de sempre e disse que na área da eficiência energética na administração pública central houve um investimento inicial (aviso) de 230 milhões de euros e já foram apresentadas candidaturas no valor de quase 220 milhões, pelo que está em avaliação a possibilidade de aumentar a dotação do aviso.