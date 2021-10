OE2022. PAN vai abster-se na votação na generalidade do OE

Porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real. © João Relvas/Lusa

O PAN vai abster-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022), prevista para esta quarta-feira, 27 de outubro. "O PAN, partindo de uma posição responsável e de diálogo, vai abster-se na generalidade", disse Inês Sousa Real, nesta segunda-feira, 25 de outubro, em conferência de imprensa.

Ainda assim, o PAN deixou claro que "continua tudo em aberto na votação final global".

A decisão tornada pública nesta manhã pelo PAN surge depois de a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira ter revelado que irá abster-se na votação na generalidade do OE para 2022, "na esperança" de que o documento tenha "uma maior viragem à esquerda". "Eu abstenho-me na generalidade, obviamente com um olho na especialidade. Este é um orçamento que ainda tem imenso espaço de melhoria, nomeadamente no investimento inequívoco no SNS, no aumento do rendimento das famílias", defendeu a deputada não inscrita em declarações à TSF.

"É necessário que o executivo oiça com maior humildade os partidos à esquerda, mas é igualmente necessário que os partidos à esquerda pensem mais na população, no que efetivamente a vai beneficiar hoje, se são as medidas insuficientes de um partido como o PS ou se vale a pena anteciparmos eleições e abrir a porta a uma geringonça com a direita, extrema-direita, e partidos liberais", disse ainda a deputada não-inscrita citada pela Lusa.

Também a deputada não-inscrita Cristina Rodrigues se prepara para abster-se na votação na generalidade anunciou hoje que se vai abster na votação na generalidade do Orçamento. A deputada, em comunicado citado pela Lusa, defende que o OE para 2022 "tem pontos positivos e tenta responder" às necessidades provocadas pela pandemia, mas "mantém insuficiências em áreas" como a igualdade de género, o setor da cultura e as políticas de bem-estar animal.

"Atendendo às circunstâncias atuais, em que finalmente se está a conseguir controlar a pandemia, a estabilidade política é fundamental para facilitar a recuperação económica do nosso país. A abstenção parece-me o voto responsável. Considero que a proposta do Governo pode ser melhorada em sede de especialidade e, atendendo à sua abertura para acolher novas propostas, julgo que estamos em condições de viabilizar o Orçamento na generalidade", nota ainda.

PR continua "a acreditar que o Orçamento vai passar"

Este domingo, o Bloco de Esquerda (BE) anunciou que vai votar contra o OE caso, até quarta-feira, o Governo se mostre indisponível para negociar as propostas apresentadas pelos bloquistas. "Se até á próxima quarta-feira o Governo entender negociar o Orçamento do Estado, o Bloco de Esquerda responderá com disponibilidade e clareza para as soluções que aumentam os salários, que protegem o SNS e que garantem justiça para quem trabalhou toda a vida", disse este domingo Catarina Martins, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião da Mesa Nacional do BE. "Se o Governo insistir em impor recusas onde a esquerda podia ter avanços, o Bloco de Esquerda responderá pela sua gente - pelo povo que trabalha e pelo SNS que nos orgulha - e votará contra o Orçamento do Estado para 2022", acrescentou Catarina Martins.

A resposta do Governo ao anuncio do Bloco de Esquerda não demorou muito. Em conferência de imprensa, o Executivo considerou que o BE tem uma posição de "total intransigência para assegurar aproximações" da parte dos bloquistas e enfatizando que este é um orçamento "justo" e "equilibrado". Para Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho e da Segurança Social, este é "um orçamento justo" e "equilibrado", defendendo que "deve ser viabilizado". A governante, que na ocasão fez um enquadramento das medidas inscritas no OE 2022 relativamente à sua pasta, sublinhou ainda que o documento traduz opções políticas que "têm de resultar de compromissos e não de imposições". Na sua opinião, este OE "é uma resposta às pessoas e uma oportunidade para as políticas de esquerda em Portugal".

Após estas declarações tanto do BE como do Governo, o Presidente da República reiterou que continua a acreditar na viabilização do documento. "Tenho dito dia após dia o mesmo e vou repetir hoje. Primeiro continuo a acreditar que o Orçamento vai passar. Não só porque é desejável, mas porque é aquilo que eu espero olhando para a alternativa. A alternativa é a dissolução. No momento em que o OE2022 não passasse passava-se imediatamente ao processo de preparação de dissolução", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, neste domingo, citado pela Lusa.

Depois de o primeiro-ministro ter admitido a disponibilidade para continuar a governar mesmo sem um orçamento aprovado, Marcelo Rebelo de Sousa recusou um cenário de um Executivo de gestão, em duodécimos, falando em dois cenários distintos: um em que a Assembleia da República é dissolvida, aquele que o Presidente da República desencadeará com um chumbo do OE2022, outro é o de uma demissão do Governo após um chumbo do orçamento, "que agravava a situação crítica".

"O fundamental é que eu penso que não vai ser esse o cenário. Continuo a acreditar que o cenário vai ser o do bom senso. As pessoas em princípio, no momento decisivo, atuam com bom senso e se estão todos de acordo que é mau para o país depois de eleições autárquicas ir fazer eleições legislativas num momento crucial para a vida portuguesa e na Europa e no mundo, então faz-se tudo, e tem-se feito tudo, e vai-se fazer tudo, até ao último momento, para que não haja dissolução e eleições", defendeu o Presidente da República.